Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde önemli katkıları olan eski milletvekili, belediye başkanı, mücahit komutanı, serdar ve spor adamı Ziya Rızkı, 31’inci ölüm yıl dönümünde anıldı.
Sevgiyle hatırlandı

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde önemli katkıları olan eski milletvekili, belediye başkanı, mücahit komutanı, serdar ve spor adamı Ziya Rızkı, 31’inci ölüm yıl dönümünde anıldı.

Ziya Rızkı için ilk tören Ziya Rızkı Meydanı’ndaki büstü önünde, ikinci tören ise Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda kabri başında düzenlendi. Ziya Rızkı Meydanı’ndaki ilk törende, büste çelenkler konularak, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İkinci tören, Ziya Rızkı’nın Karaoğlanoğlu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlendi.

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, CTP Milletvekili Dr. Ceyhun Birinci, Ziya Rızkı’nın Limasol’da İş Bulma Dairesi Müdürlüğü, Serdarlık dönemi, 1974 sonrası Girne’de belediye başkanlığı, milletvekilliği görevlerinin yanında, spor adamı, futbolcu, antrenör ve sanatçı olarak çok yönlü bir kişilik olduğunu kaydetti.

Birinci, “Ziya Rızkı ölene kadar prensiplerinden hiç taviz vermedi. Kişisel çıkarlarını düşünmeden hep halkını ön plana alarak çalıştı, yaşadı. Bu özelliklerin bu dönemle kıyaslandığı zaman ne kadar değerli ve önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bugün böyle liderlere ne kadar ihtiyacımız olduğu bir kez daha görülüyor” dedi.

Ziya Rızkı’nın, 1974 yılında on binlerce insanın İngiliz Üsler bölgesine sığınması sırasında gösterdiği liderliğin insanların dağılmasını önleyerek, iki bölgeliliğin temelini attığını dile getiren Birinci, “Eğer bu sağlanmasaydı iki bölgelilik gerçekleşmeyecekti” diye konuştu.

Yeni nesillere ve gelecek kuşaklara Ziya Rızkı’nın özelliklerini anlatmanın görevleri olduğunu dile getiren Birinci, “Gençlere siyaset yaparken bunu menfaat karşılığı yapmayan, halkına hizmet için uğraşan siyasiler de olduğunu anlatmalıyız” dedi.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de, Ziya Rızkı’nın partinin en önemli değerlerinden biri olduğunu dile getirerek, demokrasiyi içselleştiren, kişisel çıkar gözetmeyen siyasilerin ülkede var olduğunu göstermenin önemine vurgu yaptı. Gençlerin Ziya Rızkı gibi liderleri örnek alarak siyaset yapabileceğine inanç belirten Çeler, ülkenin bu şekilde ileriye taşınabileceğini kaydetti.

