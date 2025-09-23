Sigorta affı için başvuru süresi uzatıldı

Sosyal Sigortalar Dairesi, sigorta prim borçlarına ilişkin aftan yararlanmak isteyen işverenler ve bağımsız çalışanlar için 22 Eylül 2025’te sona eren başvuru süresinin 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

16/1976 Sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ile 73/2007 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında sigortalı olanlara yönelik çıkarılan 32/2025 ve 33/2025 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler, 23 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bu düzenleme ile, 01 Ocak 2010 - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının yapılandırılması ve affı mümkün hale gelmişti.

Aftan yararlanmak isteyenlerin, en geç 31 Ekim 2025 tarihine kadar Sosyal Sigortalar Dairesi şubeleri veya bürolarına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ödeme Koşulları:

Peşin Ödeme:

Prim borçlarının %100’ü ve bugüne kadar tahakkuk eden gecikme zamlarının %10’unun, en geç 26 Aralık 2025 tarihine kadar ödenmesi durumunda, borçlar tamamen ödenmiş sayılacaktır.

Taksitli Ödeme:

Alternatif olarak aşağıdaki oranlarda ödeme yapılması halinde gecikme zamlarının kalan kısmı dondurulacaktır:

• %25 prim borcu + %90 gecikme zammı

• %50 prim borcu + %65 gecikme zammı

• %65 prim borcu + %40 gecikme zammı

Bu ödemelerin de 26 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Aftan yararlanabilmek için, 31 Aralık 2009 tarihine kadar olan prim borçlarının tamamının ödenmiş olması şarttır.

Detaylı bilgiye ssd.gov.ct.tr adresinden ulaşılabilir.

Tüm işveren ve bağımsız çalışan sigortalılara önemle duyurulur.