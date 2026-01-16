  • BIST 12433.5
Eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla soruşturma açılacak olan DİSİ Milletvekili Nikos Sikas, dokunulmazlığından feragat etti; Yüksek Mahkeme, dokunulmazlığını kaldırarak polisin ifadesini almasının önünü açtı. Sikas hakkında beş ayrı suçtan soruşturma yürüt
Sikas dokunulmazlığından feragat etti: Polis ifadesini alacak

Güney Kıbrıs’ta yüksek mahkemenin, karısını darp ettiği konusunda aleyhinde şikâyet bulunan DİSİ Milletvekili Nikos Sikas’ın dokunulmazlığını kaldırdığı haber verildi.

Politis gazetesi Güney Kıbrıs’ta karısına şiddet uyguladığı için aleyhinde soruşturma başlatılacak olan, ancak dokunulmazlık hakkından dolayı herhangi bir işlem yapılamayan DİSİ Milletvekili Nikos Sikas’ın, yazılı açıklama yaparak, bu hakkından feragat etmesinin ardından Yüksek Mahkemesinin Sikas’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdiğini yazdı.

Dokunulmazlığının kaldırılmasıyla birlikte Sikas’ın polis tarafından mahkemede ifade vermeye çağrılmasının yolunun açıldığını yazan gazete, Sikas hakkında beş ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğünü, bununla birlikte Sikas’la ilgili siyasi kararlar alınmasının da beklendiğini dile getirdi.

Haberde DİSİ siyasi bürosunun eğiliminin, Sikas’ı seçim listesinden çıkarmaya yönelik önerinin kabul edilmesi yönünde olduğu kaydedildi.

Öte yandan gazete, Rum Yüksek Mahkemesinin Sikas’ın dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili kararında, milletvekilliği dokunulmazlığının devletin geçerli ceza kanunu karşısında milletvekilini koruma kalkanı olarak kullanılamayacağını vurguladığını ekledi.

