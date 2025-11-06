Sıla Usar İncirli: Bu sağlık sisteminin hastalara hizmet etmeye gücü yetmiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Postası TV’de Canan Onurer’in sunduğu “Sabahın Haberleri” programına konuk oldu.

"TIPTA ASIL MÜCADELE HASTAYI HAYATTA TUTABİLMEKTİR; ÜLKEMİZDE ZAMANINDAN ÖNCE GERÇEKLEŞEN ÖLÜMLERDE ARTIŞ VAR"

İncirli, programda ilk olarak Gazimağusa ve Lefkoşa Devlet Hastaneleri’nde tedavi gördükten sonra Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu’nun ölümü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tıpta asıl mücadelenin hastayı hayatta tutabilme becerisi olduğunu, ancak ülkede zamanından önce gerçekleşen ölümlerde artış yaşandığını söyledi.

"SAĞLIK BAKANLIĞI, NE ERKEN TANI NE DE İLAÇ KONUSUNDAKİ ZAYIFLIĞI KABUL ETMİYOR"

Asıl sorunun “Bu çocuk neden öldü?” kadar “Bu çocuğun hayatı kurtulabilir miydi?” sorusu olduğunu vurgulayan İncirli, erken tanı ve ilaç konusundaki zayıflığın olumsuz bir etken olduğuna değindi.

"BU SAĞLIK SİSTEMİNİN, HASTALARA HİZMET ETMEYE GÜCÜ YETMİYOR"

Sağlık Bakanlığı’nın bu gerçekliği kabul etmediğini ifade eden İncirli, “Bu sağlık sisteminin, hastalara hizmet etmeye gücü yetmiyor” dedi. En zor durumu hesaba katmadan sağlık sistemini planlamaya çalışan Sağlık Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu, bu durumun hekim ve hemşirelerin sorunuymuş gibi yansıtılamayacağını belirtti.

"SAĞLIK SİSTEMİ, KRİTİK İLE RUTİN HASTA AYRIMINI YAPABİLMELİ"

Sağlık sisteminin kritik ile rutin hasta ayrımını yapabilmesi gerektiğini söyleyen İncirli, acil müdahale gerektiren hastalara erken tanı ve tedavi uygulanmasının önemine dikkat çekti. Asıl sorunun, tıp çalışanlarının eksikleri değil sistemin eksiklikleri olduğunu yineledi.

