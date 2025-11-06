  • BIST 11061.39
  • Altın 5434.907
  • Dolar 42.1134
  • Euro 48.6132
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Sıla Usar İncirli: Bu sağlık sisteminin hastalara hizmet etmeye gücü yetmiyor

» »
CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu’nun ölümüyle yeniden gündeme gelen sağlık sistemini değerlendirdi.
Sıla Usar İncirli: Bu sağlık sisteminin hastalara hizmet etmeye gücü yetmiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Postası TV’de Canan Onurer’in sunduğu “Sabahın Haberleri” programına konuk oldu.

"TIPTA ASIL MÜCADELE HASTAYI HAYATTA TUTABİLMEKTİR; ÜLKEMİZDE ZAMANINDAN ÖNCE GERÇEKLEŞEN ÖLÜMLERDE ARTIŞ VAR"

İncirli, programda ilk olarak Gazimağusa ve Lefkoşa Devlet Hastaneleri’nde tedavi gördükten sonra Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu’nun ölümü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tıpta asıl mücadelenin hastayı hayatta tutabilme becerisi olduğunu, ancak ülkede zamanından önce gerçekleşen ölümlerde artış yaşandığını söyledi.

"SAĞLIK BAKANLIĞI, NE ERKEN TANI NE DE İLAÇ KONUSUNDAKİ ZAYIFLIĞI KABUL ETMİYOR"

Asıl sorunun “Bu çocuk neden öldü?” kadar “Bu çocuğun hayatı kurtulabilir miydi?” sorusu olduğunu vurgulayan İncirli, erken tanı ve ilaç konusundaki zayıflığın olumsuz bir etken olduğuna değindi.

"BU SAĞLIK SİSTEMİNİN, HASTALARA HİZMET ETMEYE GÜCÜ YETMİYOR"

Sağlık Bakanlığı’nın bu gerçekliği kabul etmediğini ifade eden İncirli, “Bu sağlık sisteminin, hastalara hizmet etmeye gücü yetmiyor” dedi. En zor durumu hesaba katmadan sağlık sistemini planlamaya çalışan Sağlık Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu, bu durumun hekim ve hemşirelerin sorunuymuş gibi yansıtılamayacağını belirtti.

"SAĞLIK SİSTEMİ, KRİTİK İLE RUTİN HASTA AYRIMINI YAPABİLMELİ"

Sağlık sisteminin kritik ile rutin hasta ayrımını yapabilmesi gerektiğini söyleyen İncirli, acil müdahale gerektiren hastalara erken tanı ve tedavi uygulanmasının önemine dikkat çekti. Asıl sorunun, tıp çalışanlarının eksikleri değil sistemin eksiklikleri olduğunu yineledi.

Kıbrıs Postası

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu Dayanışma Piyangosu Biletlerinin Satışı Başladı06 Kasım 2025 Perşembe 11:49
  • Serbest Çalışan Hekimler Birliği: Bu acılar artık bitmeli06 Kasım 2025 Perşembe 10:29
  • Harmancı: Bu topraklara emanet edilen 9 yaşındaki bir çiçek ihmaller zincirinde solup gitti06 Kasım 2025 Perşembe 10:29
  • Tozlu havanın etkisi sürüyor06 Kasım 2025 Perşembe 10:27
  • Dolar, rekor tazeledi.06 Kasım 2025 Perşembe 09:19
  • Yarın gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor06 Kasım 2025 Perşembe 09:18
  • Lefkoşa ve Minareliköy’de elektrik kesintisi06 Kasım 2025 Perşembe 09:13
  • Kıbrıs'ta gözler Erdoğan-Erhürman görüşmesinde: Ziyaret 11-15 Kasım aralığında olabilir; işte adada konuşulanlar...05 Kasım 2025 Çarşamba 22:30
  • Harmancı, TDP olarak hedefimiz hükümetin etkili bir parçası haline gelmek05 Kasım 2025 Çarşamba 19:33
  • 17 yaşındaki Medine Doğan’ın kayıp olduğu bildirildi05 Kasım 2025 Çarşamba 19:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti