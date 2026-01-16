Sıla Usar İncirli: Üstel’in açıklamaları gerçek dışıdır, hodri meydan!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, Ankara temaslarının ardından ayağının tozuyla yaptığı açıklamalarda, Başbakan Ünal Üstel’in hayat pahalılığıyla mücadele komitesine ilişkin iddialarına sert yanıt verdi. Üstel’in “CTP komiteye üye vermedi” yönündeki açıklamalarını “gerçek dışı” olarak nitelendiren İncirli, “Eğer derdiniz gerçekten halkın alım gücünü korumaksa biz buradayız, hodri meydan!” dedi.

ANKARA TEMASLARI OLDUKÇA VERİMLİ GEÇTİ

Geçtiğimiz Salı gününden bu yana Ankara’da yoğun bir diplomasi trafiği yürüten CTP heyeti, temaslarını tamamlayarak adaya döndü. Temaslar kapsamında AK Parti ve CHP yetkililerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri, gazeteciler ve Kıbrıslı Türk gençlerle bir araya gelindiğini belirten İncirli, TEPAV’da düzenlenen “Kıbrıs’ta Yeni Dönem” konulu konferansın da oldukça yapıcı geçtiğini vurguladı. Ankara ziyaretini değerlendiren İncirli, “Çok önemli ve verimli temaslarda bulunduk, Kıbrıs Türk halkının sesini her platformda duyurduk” ifadelerini kullandı.

“ÜSTEL GERÇEKLERİ YANSITMIYOR”

Ankara’da bulundukları sırada Başbakan Ünal Üstel’in hayat pahalılığına yönelik yasa tasarısı ve komite oluşumuyla ilgili yaptığı açıklamaları hayretle takip ettiklerini belirten Sıla Usar İncirli, Üstel’in CTP’yi hedef alan söylemlerine açıklık getirdi. İncirli, “Sayın Başbakan’ın söyledikleri en hafif tabiriyle gerçek dışıdır. CTP’nin komiteye üye vermediği iddiası asılsızdır” diyerek hükümetin samimiyetini sorguladı.

HODRİ MEYDAN: “FORMÜLÜNÜZ YOKSA BİZ HAZIRIZ”

Hükümete vakit kaybetmeden çalışma başlatma çağrısında bulunan İncirli, şunları kaydetti:

“Ayağımızın tozuyla Ercan’a indik. Siz de bürokratlarınızı toplayın, biz arkadaşlarımızla zaten hazırız. Derhal komiteyi toplayalım ve bu konu üzerinde ciddiyetle çalışmaya başlayalım. Eğer derdiniz gerçekten hayat pahalılığıyla mücadele, gelir adaletinin sağlanması ve dar gelirlinin korunması ise biz katkı koymaya hazırız. Formülünüz yoksa biz sadece katılmakla kalmayız, masaya kendi çözüm önerilerimizi de koyarız.”

“KURTULUŞ ERKEN SEÇİM VE CTP İKTİDARIDIR”

Yaşanan ekonomik krizin ve enflasyon sarmalının tesadüf olmadığını dile getiren İncirli, bu tablonun Ünal Üstel hükümetinin siyasi ve ekonomik tercihlerinin bir sonucu olduğunu vurguladı. İncirli, halkın refahı için tek yolun sandık olduğunu belirterek, “Erken seçimle birlikte CTP’nin iktidara gelmesiyle; hayat pahalılığıyla gerçek anlamda mücadele ve gelir adaleti en hızlı, en adil ve en doğru şekilde hayata geçirilecektir” dedi.