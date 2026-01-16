  • BIST 12433.5
  • Altın 6360.97
  • Dolar 43.2758
  • Euro 50.2205
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail ve Hamas yeniden çatışmaya hazırlanıyor

Sıla Usar İncirli: Üstel’in açıklamaları gerçek dışıdır, hodri meydan!

» »
CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, Başbakan Ünal Üstel’in “CTP komiteye üye vermedi” yönündeki açıklamalarını “gerçek dışı” olarak nitelendirerek, “Eğer derdiniz gerçekten halkın alım gücünü korumaksa biz buradayız, hodri meydan!” dedi.
Sıla Usar İncirli: Üstel’in açıklamaları gerçek dışıdır, hodri meydan!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, Ankara temaslarının ardından ayağının tozuyla yaptığı açıklamalarda, Başbakan Ünal Üstel’in hayat pahalılığıyla mücadele komitesine ilişkin iddialarına sert yanıt verdi. Üstel’in “CTP komiteye üye vermedi” yönündeki açıklamalarını “gerçek dışı” olarak nitelendiren İncirli, “Eğer derdiniz gerçekten halkın alım gücünü korumaksa biz buradayız, hodri meydan!” dedi.

ANKARA TEMASLARI OLDUKÇA VERİMLİ GEÇTİ

Geçtiğimiz Salı gününden bu yana Ankara’da yoğun bir diplomasi trafiği yürüten CTP heyeti, temaslarını tamamlayarak adaya döndü. Temaslar kapsamında AK Parti ve CHP yetkililerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri, gazeteciler ve Kıbrıslı Türk gençlerle bir araya gelindiğini belirten İncirli, TEPAV’da düzenlenen “Kıbrıs’ta Yeni Dönem” konulu konferansın da oldukça yapıcı geçtiğini vurguladı. Ankara ziyaretini değerlendiren İncirli, “Çok önemli ve verimli temaslarda bulunduk, Kıbrıs Türk halkının sesini her platformda duyurduk” ifadelerini kullandı.

“ÜSTEL GERÇEKLERİ YANSITMIYOR”

Ankara’da bulundukları sırada Başbakan Ünal Üstel’in hayat pahalılığına yönelik yasa tasarısı ve komite oluşumuyla ilgili yaptığı açıklamaları hayretle takip ettiklerini belirten Sıla Usar İncirli, Üstel’in CTP’yi hedef alan söylemlerine açıklık getirdi. İncirli, “Sayın Başbakan’ın söyledikleri en hafif tabiriyle gerçek dışıdır. CTP’nin komiteye üye vermediği iddiası asılsızdır” diyerek hükümetin samimiyetini sorguladı.

HODRİ MEYDAN: “FORMÜLÜNÜZ YOKSA BİZ HAZIRIZ”

Hükümete vakit kaybetmeden çalışma başlatma çağrısında bulunan İncirli, şunları kaydetti:

“Ayağımızın tozuyla Ercan’a indik. Siz de bürokratlarınızı toplayın, biz arkadaşlarımızla zaten hazırız. Derhal komiteyi toplayalım ve bu konu üzerinde ciddiyetle çalışmaya başlayalım. Eğer derdiniz gerçekten hayat pahalılığıyla mücadele, gelir adaletinin sağlanması ve dar gelirlinin korunması ise biz katkı koymaya hazırız. Formülünüz yoksa biz sadece katılmakla kalmayız, masaya kendi çözüm önerilerimizi de koyarız.”

“KURTULUŞ ERKEN SEÇİM VE CTP İKTİDARIDIR”

Yaşanan ekonomik krizin ve enflasyon sarmalının tesadüf olmadığını dile getiren İncirli, bu tablonun Ünal Üstel hükümetinin siyasi ve ekonomik tercihlerinin bir sonucu olduğunu vurguladı. İncirli, halkın refahı için tek yolun sandık olduğunu belirterek, “Erken seçimle birlikte CTP’nin iktidara gelmesiyle; hayat pahalılığıyla gerçek anlamda mücadele ve gelir adaleti en hızlı, en adil ve en doğru şekilde hayata geçirilecektir” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıla Usar İncirli: Üstel'in hayat pahalılığı komitesi sözleri tamamen gerçek dışı16 Ocak 2026 Cuma 19:02
  • Tufan Erhürman, Cevdet Yılmaz'ı kabul etti: Masada olmak, haklardan ve siyasi eşitlikten vazgeçmek değildir16 Ocak 2026 Cuma 19:01
  • Trafikte kavga eden sanığa 1 yıl hapis cezası16 Ocak 2026 Cuma 15:17
  • Kıbrıs’tan ev alana KKTC vatandaşlığı verilecek16 Ocak 2026 Cuma 10:09
  • DAÜ-SEN: DAÜ'de keyfi istihdam yapılıyor! "Rektör geçici memur istihdamı yapmaktan da çekinmemektedir"16 Ocak 2026 Cuma 09:57
  • Atlılar köyünde şap hastalığı tespit edildi, 3 aylık karantina ilan edildi15 Ocak 2026 Perşembe 15:49
  • Serdaroğlu: Asgari ücreti, bir geçim ücretidir15 Ocak 2026 Perşembe 15:01
  • Erhürman, Gazimağusa’da muhtarlar, belediye ve halkla buluşarak sorunları dinledi15 Ocak 2026 Perşembe 12:04
  • Bilim dünyası şekere alternatif bir keşif yaptı15 Ocak 2026 Perşembe 10:55
  • Erhürman: Direkt uçuş konusunu bazen abartıyoruz; pek çok ada ülkesine direkt uçuşla gidemiyorsunuz15 Ocak 2026 Perşembe 10:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti