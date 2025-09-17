  • BIST 11180.68
"Size Cumhurbaşkanlığı makamında devlet ciddiyeti taahhüt ediyorum"
"Size Cumhurbaşkanlığı makamında devlet ciddiyeti taahhüt ediyorum"

Erhürman, Haspolat'ta "ciddiyet" sözü verdi:

"Size Cumhurbaşkanlığı makamında devlet ciddiyeti taahhüt ediyorum"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Haspolat'ta yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen halk buluşmasında ciddiyet sözü verdi. Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, "Şaka yapmak güzel bir şeydir, espri yapmak güzel bir şeydir; ama tadında bırakmak lazım. Devlet dediğiniz şey, devlet dediğinizde göğsünüz de şişiyorsa, ciddiyet ister. "Devlet ciddiyeti" diye bir kavram vardır. Dünyanın hiçbir yerinde bir cumhurbaşkanı adayı seçmenlerine şu taahhütte bulunmaz: "Size cumhurbaşkanlığı makamında devlet ciddiyeti taahhüt ediyorum" Dünyanın hiçbir yerinde olmaz; ama bu memlekette bunu bile taahhüt etmek durumunda kalıyoruz" dedi.

