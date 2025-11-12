  • BIST 10640.86
Son Dakika Haberi... İhale komisyonu Başkanı Rüşvet Suçlamısyla Tutuklandı!

Son Dakika Haberi... İhale komisyonu Başkanı Rüşvet Suçlamısyla Tutuklandı!
Son Dakika Haberi... İhale komisyonu Başkanı Rüşvet Suçlamısyla Tutuklandı!

erkezi İhale Komisyonu Başkanı Salih Canseç rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı

Maliye Bakanlığı’na bağlı Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Salih Canseç, yürütülen bir rüşvet soruşturması kapsamında Mali Polis tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Canseç, akşam saatlerinde gözaltına alındı ve şu anda Girne Polis Müdürlüğü’nde tutuluyor. Canseç’in yarın Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Haber Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, tutuklama Merkezi İhale Komisyonu’nda yürütülen bir dosyayla ilgili olarak başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında gerçekleşti.

Mali Polis’in soruşturmayı derinleştirdiği ve önümüzdeki saatlerde yeni tutuklamalar olabileceği öğrenildi.

Olayın yargıya taşınmasıyla birlikte, kamuoyunun yakından takip edeceği yeni detayların önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor.

