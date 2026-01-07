  • BIST 12068.51
Suriye'den SDG'ye operasyon: PKK/YPG mevzileri meşru hedef ilan edildi

Halep’te terör örgütü PKK/YPG’ye ait mevziler meşru hedef ilan edilirken, siviller için güvenli koridorlar açıldı.
Suriye yönetimi, saldırılara karşı sınırlı bir operasyon başlatacaklarını duyurdu. Şam yönetimi bölgede hava sahasının da kapatıldığını açıkladı.

Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü SDG/PKK-YPG’ye ait noktaların askeri açıdan meşru hedef olarak belirlendiğini açıkladı. Suriye basınında Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlerde, SDG adı altında faaliyet gösteren PKK/YPG’nin Halep’in farklı mahallelerinde sivilleri hedef alan çok sayıda saldırı ve katliam gerçekleştirdiği iddia edildi. Bu gerekçeyle örgüte ait mevzilerin meşru hedef kapsamına alındığı belirtildi.

SİVİLLERE UYARI

Ordu Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan duyuruda, özellikle Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivillere uyarıda bulunularak, PKK/YPG unsurlarının bulunduğu bölgelerden uzak durmaları istendi. Sivillerin zarar görmemesi amacıyla söz konusu mahallelerde iki ayrı insani güvenli geçiş koridorunun oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

HALEP'TE YPG OPERASYONU

Gelişmelerin ardından Suriye Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, ordunun Halep’te PKK/YPG’nin saldırılarına karşı sınırlı kapsamda bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu. Operasyonun, sivillerin korunması esas alınarak yürütüleceği ifade edildi. Bölgede hava sahası da kapatıldı.

    ÇOK OKUNANLAR
