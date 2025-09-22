  • BIST 11519.22
  • Altın 4950.8
  • Dolar 41.376
  • Euro 48.7118
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATabipler Birliği’nden Gazze çağrısı: İnsanlık için özgürlük!

Tabipler Birliği’nden Gazze çağrısı: İnsanlık için özgürlük!

» »
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Gazze’de görev yapan sağlık çalışanlarının alıkonulması, işkenceye uğraması ve  öldürülmesinin insanlık onuruna, hekimlik değerlerine ve savaş hukukuna aykırı olduğunu belirtti.
Tabipler Birliği’nden Gazze çağrısı: İnsanlık için özgürlük!

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Gazze’de görev yapan sağlık çalışanlarının alıkonulması, işkenceye uğraması ve  öldürülmesinin insanlık onuruna, hekimlik değerlerine ve savaş hukukuna aykırı olduğunu belirtti.

KTTB, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve tüm uluslararası insan hakları kurumlarına, saldırı ve insan hakları ihlallerine karşı ivedilikle harekete geçme çağrısında bulundu.

Açıklamada, Gazz’de görev yapan Dr. Hussam Abu Safiya’nın Aralık 2024’te İsrail güçleri tarafından Kamal Adwan Hastanesi’nden alıkonularak zorla götürülmesi ve aylardır ağır işkencelere maruz bırakıldığı yönündeki iddialarını büyük bir kaygı ve öfkeyle takip ettiklerini duyurdu.

KTTB tarafından yapılan açıklamada, uluslar arası hukuk, savaş ve çatışma koşullarında sağlık çalışanlarının korunmasının önemine vurgu yaparak, sağlık hizmeti sunan hekimlerin ve sağlık emekçilerinin alıkonulması, işkenceye uğraması ve hatta öldürülmesinin insanlık onuruna, hekimlik değerlerine ve savaş hukukuna aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Dr. Hussam Abu Safiya’nin Gazze’nin en önemli çocuk sağlığı merkezlerinden biri olan Kamal Adwan Hastanesi’nin yöneticisi olarak binlerce çocuğun hayatını kurtardığı, İsrail saldırılarının sağlık sistemi üzerindeki yıkıcı etkilerini dünyaya duyurduğu kaydedilerek, “Onun susturulmaya çalışılması, yalnızca bir hekime değil, Gazze’de sağlık hizmeti veren tüm emekçilere ve halkın yaşam hakkına yönelik bir saldırıdır.” ifadesi kullanıldı.

Bölgede sadece sağlık çalışanlarının değil, aynı zamanda insani görev yürüten gazeteciler, yardım görevlileri ve tüm sivil halkın da sistematik şekilde hedef alındığı belirtilerek, gazetecilerin susturulmasının, sivil altyapının yok edilmesinin, temel yaşam haklarından mahrum bırakılan insanların işkenceye ve kötü muameleye maruz kalmasının “kabul edilemez” boyutlara ulaştığı kaydedildi.

“İnsan hakları ihlallerine karşı etkin bir uluslararası baskı kurulması gerekiyor”

KTTB, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve tüm uluslararası insan hakları kurumlarını; yalnızca Dr. Hussam Abu Safiya ve diğer tutuklu sağlık çalışanlarının değil, aynı zamanda gazetecilerin, insani yardım görevlilerinin ve tüm sivil halkın maruz kaldığı saldırı ve ihlallere karşı derhal harekete geçmeye çağırarak, bu açık insan hakları ihlallerine karşı etkili bir uluslararası baskı kurulması gerektiği vurgulandı.

“Hekimlik yeminimiz gereği, nerede olursa olsun meslektaşlarımızın, hakikatin peşinde olan gazetecilerin ve yaşam hakkı için mücadele eden tüm sivillerin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.” denilen açıklamada, sağlık ve, yaşam hakkının ve ifade özgürlüğünün evrensel insan hakkı olduğu ve bu hakların korunması için hep birlikte mücadele etmek zorunluluğu olduğu belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İsrail tankları Gazze'de16 Eylül 2025 Salı 08:56
  • Son dakika... İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı16 Eylül 2025 Salı 08:55
  • Suriye güvenlik güçleri, Alevilerin yaşadığı mahalleyi bastı; evleri "kal" veya "git" anlamına gelen "X" ve "O" diye işaretledi13 Eylül 2025 Cumartesi 15:25
  • BM Genel Kurulu, Filistin'de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin tasarıyı kabul etti12 Eylül 2025 Cuma 20:43
  • Gazze'de yeni göç dalgası12 Eylül 2025 Cuma 08:53
  • Katar’ın başkenti Doha’da patlama! İsrail Katar’daki Hamas yöneticilerini vurdu09 Eylül 2025 Salı 17:03
  • Anket: ABD'de Z kuşağının yüzde 60'ı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor31 Ağustos 2025 Pazar 19:21
  • Trump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı25 Ağustos 2025 Pazartesi 12:45
  • Batı Şeria: İsrail'in 'Filistin devleti fikrini gömecek' planı nedir, tepkiler ne oldu?16 Ağustos 2025 Cumartesi 14:06
  • İsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı08 Ağustos 2025 Cuma 20:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti