Tatar, Holguin ile görüştü

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Danışmanı Holguin görüşmesi sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının işbirliği yapılması konusunda istekli olmadığını belirtti
Kıbrıs sorunun bir statü sorunu olduğunu ve eşitliksiz bir yapıdan kaynaklandığını belirten Tatar, Kıbrıs Türklerine izolasyon ve ambargoların sürdüğünü anımsattı.

Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir anlaşmanın statünün eşitlenmesiyle mümkün olduğunu anlatan Tatar, bunun için egemen eşitliğin önemine vurgu yaptı.

Holguin ile iki tarafın işbirliği ve iki halk arasında nasıl güven inşa edileceği ve halkların yararına ne gibi işler yapılabileceğinin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyleyen Ersin Tatar, bu çerçevede çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Karma evliliklerle ilgili sıkıntıya dikkat çeken Tatar, “Vatandaşlarımız arasında yapılan ayrımcılığı kabul etmediğimizi anlattık. Eski cumhurbaşkanları da bu konuyu gündeme getirmiş ama onlar da bir sonuç alamadı. Rum lidere bunun hiç boş olmadığını New York’ta söyledim. Rum lider bunun Avrupa’yla alakalı olduğunu söyledi. Ben de hemen Yunan Dışişleri Bakanına bunu aktardım ama sessiz kaldı. Holguine bu konudan duyulan rahatsızlığı ilettim ve adım atılmasını istedim. Bunun dışında Rum cezaevindeki KKTC vatandaşları hapishane koşulları ve onlara yönelik davranışlar zülüm noktasına geldi. Bu konuyu da BM temsilcisine aktarıp, bu konuya el atmasını rica ettim.” ifadelerini kullandı.

