Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, 26 Eylül’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve heyeti ile, 27 Eylül’de ise Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in de katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü toplantı nedeniyle Cuma günü New York’ta olması bekleniyor.
Tatar'ın cuma günü New York'ta olması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu haftası kapsamında gerçekleştireceği görüşmeler için Cuma günü New York'ta olması bekleniyor.

Tatar, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin ile yaptığı görüşmenin ardından, 26 Eylül’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve heyetiyle, 27 Eylül’de de Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis'le üçlü toplantıda buluşacaklarını açıklamıştı.

Ersin Tatar konu hakkında geçtiğimiz hafta yaptığı bir değerlendirmede, 3’lü görüşmede de projeleri, komiteleri, enterkonnekte konusunu, kültürel miras, mayınların temizlenmesi, yangın, deprem dahil tüm unsuları yine dile getireceğini anlatarak, “Ortak zemin olması için çalışıyorum ama iki halk arasında ilişkilerin gelişmesine Güney Kıbrıs hiç yardımcı olmuyor. Tutuklamalar var, Rum bizi mallar konusunda muhatap almak istemiyor devlet olarak. Bu iş Taşınmaz Mal Komisyonu ile çözümlenecek. Takas yöntemi bu işi kökten çözen bir yoldur ama bu da olamıyor” demişti. 

