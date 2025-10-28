  • BIST 10871.08
  • Altın 5291.429
  • Dolar 41.9578
  • Euro 48.8557
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Tatar’ın danışmanından “90” iddiasına yanıt: Tatar dönemi 14 danışman

» »
Ersin Tatar zamanında görev yapan danışman sayısı 14!
Tatar’ın danışmanından “90” iddiasına yanıt: Tatar dönemi 14 danışman

5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın danışmanlarından, KIBRIS Gazetesi yazarı Muslu Akgüney, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanlığı’ndaki danışman konusuyla ilgili bilgiler paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı’nda “90 danışman” olduğu yönündeki iddialara işaret eden Akgüney, “Ne danışman sayısı ne de danışmanlar gizli saklı değildir. Maliyede listeler mevcuttur ve bütçeleri her yılın bütçesinde vardır” ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar zamanında görev yapan danışman sayısı 14!

Akgüney, danışman sayısının 90 olmadığını belirterek, “Bir kere sayı külliyen yanlış çünkü sözleşme sayısı toplamı 75. Bu sayının 23’ü çeşitli bölümlerde çalışan arkadaşlar. Yani danışman değil işçi/memur ve diğer görevleri yapanlar. 20 tanesi sanatçılar yani Senfoni Orkestrasında görev yapan arkadaşlar, 18 tanesi de farklı birimlerde eski Cumhurbaşkanlarından beri çalışan arkadaşlar ve teknik danışmanlar. 14 tanesi ise Ersin Bey zamanında görev yapan danışmanlar” açıklamasını yaptı.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nde görev yapan Türk üyenin bile bu sözleşme ile görev yaptığını aktaran Akgüney, Cumhurbaşkanlığı mevzuatının 10. maddesine dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı?28 Ekim 2025 Salı 09:30
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak28 Ekim 2025 Salı 09:06
  • Okullarda başlatılan grevler 60 gün süreyle ertelendi28 Ekim 2025 Salı 08:37
  • Ünal Üstel: “Gündemimizde seçim değil, iş var, icraat var.”27 Ekim 2025 Pazartesi 17:48
  • 23 yaşındaki genç aranıyor27 Ekim 2025 Pazartesi 13:23
  • Lefkoşa’da faaliyet gösteren oto elektrikçi dükkanında yangın27 Ekim 2025 Pazartesi 13:22
  • Yine alkol yine kaza: Yaralı yok, 1 tutuklu27 Ekim 2025 Pazartesi 13:21
  • Yeşil Direnç Zirvesi’nde İklim Krizi ve Orman Yangınları Masaya Yatırıldı27 Ekim 2025 Pazartesi 12:58
  • Erhürman’ın AP kayıplar anıtı kararına tepkisi Rum basınında27 Ekim 2025 Pazartesi 12:20
  • DAÜ'de görevden alınan dekanlar büyük bir destekle yeniden seçildi27 Ekim 2025 Pazartesi 12:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti