Tatar’ın danışmanından “90” iddiasına yanıt: Tatar dönemi 14 danışman

5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın danışmanlarından, KIBRIS Gazetesi yazarı Muslu Akgüney, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanlığı’ndaki danışman konusuyla ilgili bilgiler paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı’nda “90 danışman” olduğu yönündeki iddialara işaret eden Akgüney, “Ne danışman sayısı ne de danışmanlar gizli saklı değildir. Maliyede listeler mevcuttur ve bütçeleri her yılın bütçesinde vardır” ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar zamanında görev yapan danışman sayısı 14!

Akgüney, danışman sayısının 90 olmadığını belirterek, “Bir kere sayı külliyen yanlış çünkü sözleşme sayısı toplamı 75. Bu sayının 23’ü çeşitli bölümlerde çalışan arkadaşlar. Yani danışman değil işçi/memur ve diğer görevleri yapanlar. 20 tanesi sanatçılar yani Senfoni Orkestrasında görev yapan arkadaşlar, 18 tanesi de farklı birimlerde eski Cumhurbaşkanlarından beri çalışan arkadaşlar ve teknik danışmanlar. 14 tanesi ise Ersin Bey zamanında görev yapan danışmanlar” açıklamasını yaptı.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nde görev yapan Türk üyenin bile bu sözleşme ile görev yaptığını aktaran Akgüney, Cumhurbaşkanlığı mevzuatının 10. maddesine dikkat çekti.