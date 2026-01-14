  • BIST 12392.83
TDP, 50. kuruluş yılını karşıladığı 2026 yılında, örgütsel ve siyasal sürecini olağan takvimi doğrultusunda sürdürüyor
TDP Kurultayı 29 Mart'ta

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi, dün gerçekleştirdiği toplantıda kurultay tarihini belirledi. Kurultayda, iki yıl süreyle görev yapacak Genel Başkan ile Parti Meclisi üyeleri belirlenecek.

Olağan kurultaylarını Parti Tüzüğü gereği iki yılda bir yapan TDP, son kurultayını 25 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirmişti.

29 Mart’ta yapılacak 9. Olağan Kurultay, TDP’nin 50 yıllık siyasal mücadelesi ve örgütsel birikimi doğrultusunda; partinin Meclis’e yeniden dönme ve yerel yönetimlerde daha güçlü bir varlık oluşturma kararlılığının ele alınacağı önemli bir toplantı olacak.

2026 yılı içerisinde gerçekleşecek iki seçim süreci dikkate alındığında, kurultayın; TDP’nin siyasal hattını, örgütsel kapasitesini ve halkla kurduğu bağı daha da geliştirmesi bakımından özel bir önem taşıdığı vurgulandı.

TDP’nin 50. yılında yapılacak bu kurultayın, partinin toplumsal adalet, demokrasi ve katılımcı yerel yönetim anlayışını ileriye taşıma iradesini yansıtacağı ifade edildi.

TDP Basın Bürosu

