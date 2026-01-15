Tibuk: Uçak şirketleri halkı soyuyor, hükümet ses çıkartmıyor

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, 2025 yılında ulaşım maliyetinin daha da arttığına dikkat çekerek, Kıbrıs’a sefer düzenleyen havayolu şirketlerinin adeta halkı soyduklarına vurgu yaptı.

Tibuk, TV 2020’de Reşat Akar’ın sunduğu “Son Durum” programında 2025 yılını turizm açısından değerlendirdi. 2025 yılının ve ülkemizin turizm açısından artı ve eksi yönlerini değerlendiren Tibuk, ada ülkesi olduğumuzdan dolayı ulaşımın en büyük sorunlar arasında yer aldığını belirterek özellikle uçak bilet fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekti.

Uçuş sayısı artırılmadığı için pahalılığın katlandığını kaydederek ülkeye atılan en büyük kazığın hava ulaşımı olduğunu ifade eden Besim Tibuk, bu duruma hükümetin de ses çıkartmadığının altını çizerek eleştirilerde bulundu.

Turizmi kurtarma adına uçak şirketlerinin topa tutulması gerektiğini kaydeden Tibuk, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın THY’ye talimat vermesiyle sorunun ancak aşılabileceğini kaydetti.

Dünya’da önemi bir konuma gelen THY’nin uluslararası uçuşlara verdiği ilgiyi Kıbrtıs’a göstermediğini örnekleriyle aktaran Tibuk, Batum’un Kıbrıs’a göre 2 kat daha uzak olmasına rağmen Batum biletlerinin Kıbrıs’a göre yarı fiyat olmasının bu kararın ticari olmadığının ve Kıbrıs’a önem verilmediğinin göstergesi olduğunu kaydetti.