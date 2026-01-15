  • BIST 12433.5
  • Altın 6405.45
  • Dolar 43.1889
  • Euro 50.3712
  • Lefkoşa 2 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 6 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAİsrail ve Hamas yeniden çatışmaya hazırlanıyor

Tibuk: Uçak şirketleri halkı soyuyor, hükümet ses çıkartmıyor

» »
Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, 2025 yılında ulaşım maliyetinin daha da arttığına dikkat çekerek, Kıbrıs’a sefer düzenleyen havayolu şirketlerinin adeta halkı soyduklarına vurgu yaptı.
Tibuk: Uçak şirketleri halkı soyuyor, hükümet ses çıkartmıyor

Tibuk, TV 2020’de Reşat Akar’ın sunduğu “Son Durum” programında 2025 yılını turizm açısından değerlendirdi. 2025 yılının ve ülkemizin turizm açısından artı ve eksi yönlerini değerlendiren Tibuk, ada ülkesi olduğumuzdan dolayı ulaşımın en büyük sorunlar arasında yer aldığını belirterek özellikle uçak bilet fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekti.

Uçuş sayısı artırılmadığı için pahalılığın katlandığını kaydederek ülkeye atılan en büyük kazığın hava ulaşımı olduğunu ifade eden Besim Tibuk, bu duruma hükümetin de ses çıkartmadığının altını çizerek eleştirilerde bulundu.

Turizmi kurtarma adına uçak şirketlerinin topa tutulması gerektiğini kaydeden Tibuk, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın THY’ye talimat vermesiyle sorunun ancak aşılabileceğini kaydetti.

Dünya’da önemi bir konuma gelen THY’nin uluslararası uçuşlara verdiği ilgiyi Kıbrtıs’a göstermediğini örnekleriyle aktaran Tibuk,  Batum’un Kıbrıs’a göre 2 kat daha uzak olmasına rağmen Batum biletlerinin Kıbrıs’a göre yarı fiyat olmasının bu kararın ticari olmadığının ve Kıbrıs’a önem verilmediğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman’dan Yorgo Vasiliu için başsağlığı mesajı14 Ocak 2026 Çarşamba 22:24
  • Küçükbaş hayvan varlıklarına ait güncel beyan süresi 30 Ocak’a kadar uzatıldı14 Ocak 2026 Çarşamba 15:28
  • Ada genelinde sokak aydınlatmalarında LED dönüşüm süreci başlıyor14 Ocak 2026 Çarşamba 14:49
  • Hellim “Mercosur” anlaşmasının dışında kaldı14 Ocak 2026 Çarşamba 14:27
  • Kamuda yetkili beş sendikadan eylem14 Ocak 2026 Çarşamba 14:26
  • İskele Belediye Korosu, 11. yaşını türküler konseri ile kutladı14 Ocak 2026 Çarşamba 14:25
  • Çeler'den erken seçim çağrısı: Şaibeli bir milletvekilinin temsili, en hafif tabiriyle skandaldır!14 Ocak 2026 Çarşamba 14:24
  • Ünal Üstel: Karma oyu görüşüp seçim tarihini açıklayacağız14 Ocak 2026 Çarşamba 14:23
  • Üstel: Halkımızı taksitli maaşa mahkum etmedik14 Ocak 2026 Çarşamba 14:22
  • TDP Kurultayı 29 Mart'ta14 Ocak 2026 Çarşamba 10:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti