UBP Kadın Kolları Başkanının diploma konusu başsavcılıkta!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal’ın isminin geçtiği sahte diploma davasına ilişkin açıklama yapan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, dosyanın artık yargılama aşamasına gelindiğini ifade etti.

Açıklama şu şekilde;

YENİ GELİŞME: SİYASİ OLARAK KORUNAN ŞAHSIN DAVASI ARTIK DOSYALANMA AŞAMASINDA

TOP BAŞSAVCILIKTA

Önce sabahın köründe basın mensupları fotoğraf alamasın diye yargıç önüne çıkarılıp “kıyak geçilen”, daha sonra dosyası sürekli olarak geciken ve incir ipi gibi uzayan Ünal bey tarafından korunup kollandığı herkesin malumu olan kadın kolları başkanının SAHTE DİPLOMA dosyasını POLİS TAMAMLADI ve DAVA DOSYALANMASI İÇİN, yani mahkeme önünde yargılamanın başlaması için geçen Cuma Başsavcılığa gönderildi. Ek tahkikat gerekir diyerek polise geri gönderilmişti ve süreç uzamıştı, şimdi UZATMALAR DA BİTTİ. Artık yargılamanın başlaması için DAVA DOSYALANMASI LAZIM. Daha şimdiden BİR HAFTA GEÇTİ! Dosya bir haftadır Başsavcılıkta!

Kamuoyunun beklentisi DAHA FAZLA GECİKMEKSİZİN dosyalanma aşamasına gelen bu davanın ve diğer sahte diploma davalarının açılması ve MAHKEME ÖNÜNDE YARGILAMANIN BAŞLAMASIDIR. Dün verilen hapis cezaları neticesinde SANIK konumundan çıkıp diğer davalar için TANIK konumuna geçen ve “BU SAHTE DİPLOMALARI BU İSİMLERE VERDİM” diye itirafta bulunan bir kişi de varken bu yargılamadan artık GERİ DÖNÜLEMEZ. Kararı Mahkemelerimiz vermelidir.

Bu saatten sonra kusur yahut ihmal ile YARGI ÖNÜNDE HESAP VERMEYİ engellemeye yahut geciktirmeye kalkmanın VEBALİ AĞIR OLUR.

Artık sona geldik, AK KOYUN KARA KOYUN aslında kamu vicdanında çoktan belli oldu…