Uluhan Oto Galeri kurşunlamasında 3 yeni tutuklama

Uluhan Oto Galeri’nin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak dün gözaltına alınan bir baba ve iki oğlu, bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis, kamera görüntülerinden yola çıkarak silahın verildiği aracı tespit ettiklerini bildirdi.

Ayrıca zanlılardan F.Y.’nin olayı itiraf ettiği ve ifade verdiği kaydedildi.