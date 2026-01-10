  • BIST 12200.95
  • Altın 6121.517
  • Dolar 43.0386
  • Euro 50.336
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMeteoroloji Dairesi, yarın sabah saat 05.00’e kadar karada ve denizde fırtına uyarısı yaptı.

Uluhan Oto Galeri kurşunlamasında 3 yeni tutuklama!

» »
Uluhan Oto Galeri kurşunlamasında 3 yeni tutuklama! Polis, kamera görüntülerinden yola çıkarak silahın verildiği aracı tespit ettiklerini bildirdi.
Uluhan Oto Galeri kurşunlamasında 3 yeni tutuklama!

Uluhan Oto Galeri kurşunlamasında 3 yeni tutuklama

Uluhan Oto Galeri’nin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak dün gözaltına alınan bir baba ve iki oğlu, bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis, kamera görüntülerinden yola çıkarak silahın verildiği aracı tespit ettiklerini bildirdi.

Ayrıca zanlılardan F.Y.’nin olayı itiraf ettiği ve ifade verdiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşçi tarafı ateş püskürüyor! Asgari Ücret ne oldu?09 Ocak 2026 Cuma 15:39
  • Redif Ekinci: Kıbrıs, büyük güçlerin hesaplaşma alanı olamaz09 Ocak 2026 Cuma 15:24
  • Asgari ücret masası üçüncü kez toplandı! Karar alınacak mı?09 Ocak 2026 Cuma 15:11
  • Oto galerideki silahlı saldırıyla ilgili A.K. ve B.A. 7 gün daha tutuklu kalacak09 Ocak 2026 Cuma 14:42
  • Bir Günde İki Ani Ölüm09 Ocak 2026 Cuma 13:14
  • Asgari ücret bugün belirlenecek mi?09 Ocak 2026 Cuma 10:28
  • Konser Piyanisti Rüya Taner, Viyana Türk Haftası’nda sahne alacak08 Ocak 2026 Perşembe 19:03
  • Erhürman, Türk Kızılay heyetini kabul etti08 Ocak 2026 Perşembe 18:51
  • Cumhurbaşkanlığı Çevre ve İklim Masası ilk toplantısını gerçekleştirdi08 Ocak 2026 Perşembe 18:02
  • Maliye Bakanlığı'na 6 milyar TL’lik borçlanma yetkisi08 Ocak 2026 Perşembe 16:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti