Uluhan Oto Galeri soruşturmasında gelişme: 2 isim serbest

Lefkoşa'da Uluhan Oto Galeri'de meydana gelen “kurşunlama” olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli görülüp tutuklanan Aydın Yıldırım, Emin Yıldırım serbest kaldı. Ferdi Yıldırım’ın ise tutukluluğu devam ediyor.
Uluhan Oto Galeri soruşturmasında gelişme: 2 isim serbest

Yıldırım ailesinden Mustafa Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden olayla ilgili bir açıklama yaptı. Mustafa Yıldırım açıklamasında, aile hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yıldırım, “Hakkımızda ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Hukuka, ahlaka ve doğruluğa aykırı hiçbir davranışımız bulunmamaktadır. Gerçekler açıktır ve gerekli merciler tarafından değerlendirilmiştir. Bu durum net şekilde ortaya çıkmıştır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız beyanlara itibar edilmemesini önemle belirtiriz” ifadelerini kullandı.

