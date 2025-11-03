  • BIST 11060.39
Üstel bu kez Meclis Genel Kurulu'nda vurguladı: Seçimin tarihi 2027 Ocak

Başbakan Ünal Üstel, “UBP bugüne kadar hiçbir seçimden kaçmadı ve kaçmaz. Seçimin tarihi 2027 Ocak. Ama eğer şartlar 2026 olursa o kararı hükümet paydaşları verir. Hiçbir çekincemiz yoktur” dedi.
Üstel bu kez Meclis Genel Kurulu’nda vurguladı: Seçimin tarihi 2027 Ocak

Başbakan Ünal Üstel, “Halka ne söz verdiysek hiçbirini havada bırakmadık. 2013’ten belli dönemlerde bütün siyasi partiler iktidar oldu. 2013’ten yarım kalan projeleri biz tamamlıyoruz” dedi.

UBP milletvekillerinin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunun altını çizerek bugün yaşanan nisap sorununun olağan olduğunu, cenaze ve kişisel gecikmeler yaşandığını ifade etti.

Üstel, CTP’nin iç işlerine karışmak gibi bir meseleleri olmadığını, yapılan açıklamaların art niyet içermediğini söyledi.

Üstel, “UBP içi meseleler UBP içi meselelerdir, kendi içimizde çözeriz” dedi.

“Halkı enflasyon karşısında ezdirmedik” ifadelerini kullanan Başbakan Üstel, hayat pahalılığı ve asgari ücret konusunda ödemeleri artırarak düzenli ödediklerini kaydetti.

Üstel, ekonomiyi bu şartlarda “küçük de olsa büyüttük” dedi.

Ünal Üstel, “UBP bugüne kadar hiçbir seçimden kaçmadı ve kaçmaz. Seçimin tarihi 2027 Ocak. Ama eğer şartlar 2026 olursa o kararı hükümet paydaşları verir. Hiçbir çekincemiz yoktur" ifadelerini kullandı. 

