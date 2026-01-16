Üstel: KKTC’de geçerli olacak yerel bir kredi kartı sistemi oluşturulacak

Başbakan Ünal Üstel, Ekonomik Örgütler Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, çözüme kavuşturulacak konulardan birinin de KKTC'de geçerli olacak yerel bir kredi kartı sistemi oluşturulması olduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı Ekonomik Örgütler Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Bu toplantının KKTC ekonomisinin bugününü ve yarınını doğrudan ilgilendirmesi nedeniyle son derece önemli olduğunu vurgulayan Üstel, anavatan Türkiye ile KKTC arasında imzalanan iktisadi ve mali işbirliği protokollerinin, KKTC'nin ekonomisini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlamayı hedefleyen stratejik bir yol haritası olduğunu söyledi.

Üstel, bu protokoller sayesinde, altyapı yatırımlarından, reel sektör desteklerine, yeniden yapılanmadan üretim ve istihdamın korunmasına kadar pek çok alanda somut adımlar atıldığını anlattı.

Bu işbirliğinin yalnızca bugünü kurtarmaya değil, geleceği planlamaya, yatırımı teşvik etmeye ve ekonomiyi daha dirençli hale getirmeye yönelik olduğuna dikkati çeken Üstel, KKTC ekonomisine verdikleri destek ve yapıcı yaklaşım nedeniyle Yılmaz'a ve Türk hükümetine teşekkür etti.

Üstel, şubat ayı içerisinde toplantıda temsilcileri bulunan sektörlere çok önemli destek paketlerini içeren yeni iktisadi ve mali işbirliği protokolünü de imzalayacaklarına inandığını dile getirdi.

"BİRİNCİ ÖNCELİK UZUN VADELİ VE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İMKANI"

Ekonomik Örgütler Platformu ile yapılan görüşmelerde ortaya konulan talepler ve sahadan gelen veriler doğrultusunda gerçek ihtiyaçlar olduğunu aktaran Üstel, "Birinci önceliğimiz, uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanlarının genişletilmesidir. Reel sektörün üretimden kopmaması, yatırımın devam etmesi ve istihdamın korunması için finansmana erişim önemlidir. Bu konuya ilişkin destek, imzalanacak iktisadi ve mali işbirliği protokolünde inanıyorum ki yerini alacaktır." diye konuştu.

Üstel, ikinci konunun da tır taşımacılığındaki navlun maliyetlerinin iş dünyası üzerinde oluşturduğu baskı ve getirdiği pahalılık olduğuna işaret ederek, "Mersin Limanı üzerinden Türkiye içine gidecek tırların yük alabilmesine yönelik talepler, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilmektedir." dedi.

Çözüme kavuşturulacak konulardan birinin de KKTC'de geçerli olacak yerel bir kredi kartı sistemi oluşturulması olduğuna değinen Üstel, bu kartın kampanyalarla desteklenmesinin iç piyasada nakit akışını hızlandıracağını ve ticari canlılık oluşturacağını ifade etti.

Üstel, bu konuda da gerek hükümet olarak gerekse tüm paydaşlarla çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Dördüncü olarak mevcut sanayi yatırımlarının AR-GE teknoloji geliştirme ve kapasite artırımı yönünden desteklenmesi temel hedeflerimiz arasındadır. Bu kapsamda hibe ve düşük faizli kredi mekanizmaları güçlendirilecektir." ifadesini kullandı.

"GKRY, KKTC'DE İNŞAAT SEKTÖRÜNE KARŞI SAVAŞ AÇTI"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), KKTC'nin en önemli sektörlerinden biri olan inşaat sektörüne karşı açtığı savaşı herkesin bildiğini kaydeden Üstel, "Hukuk adeta bir silah haline dönüştürülmüş ve Kuzey Kıbrıs ekonomisine kurşun sıkılmaktadır. Bu yüzden özellikle inşaat sektörüne alacağımız özel tedbirlerle destek olmamız şarttır." dedi.

Üstel, mevcut konut stokunun eritilmesi, piyasaya canlılık kazandırılması ve hazineye ek gelir sağlanması amacıyla taşınmaz mal yasasında yeni düzenlemeler için çalışmalar yaptıklarını, belirli şartlar altında yabancı yatırımı teşvik edecek modellerin de ele alındığını kaydetti.

Kredi ödemelerinde sıkıntı yaşayan müteahhitler için de kredi yapılandırılması konusunu bankacılık sistemiyle değerlendirdiklerini anlatan Üstel, "Amacımız sektörü ayakta tutmak, yarım kalan projeleri tamamlamak ve istihdamı korumaktır." diye konuştu.

"HÜKÜMET OLARAK İCRAAT DÖNEMİMİZ"

Üstel, son dönemde erken seçim söylemleri üzerinden "siyasi istikrara zarar vermeye çalışan bazı çevrelerin varlığını" herkesin gördüğüne dikkati çekerek, "Bizim hükümet olarak bir icraat dönemimizdir. Seçim gününde olacaktır. Biz seçime kadar ülkemiz ekonomisini sektör temsilcileriyle birlikte daha ileriye götürmek için canla başla çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Üstel, bu doğrultuda kendilerine en büyük desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin verdiğini belirterek, teşekkür etti.