Yağmur geliyor...

Meteoroloji Dairesi, havanın bu gece saatlerinden pazartesi gününe kadar yağmurlu olmasının beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, periyodun ilk günlerinde hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece, diğer günlerde ise 15-18 derece dolaylarında seyredecek.

Belirtilen sürede bölge genellikle alçak basınç sistemi ve buna bağlı cephe sisteminin etkisi altında kalacak.

Hava bugün; parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, sabah saatleri ise yer yer sisli; cuma gününden pazartesi gününe kadar yer yer yağmurlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Salı’dan itibaren ise havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgâr periyodun ilk günleri kuzeyli yönlerden, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, cuma günü ise yer yer fırtına şeklinde esecek.

