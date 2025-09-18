  • BIST 11283.93
Haspolat'ta meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp suçlarından tutuklanan S.N mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Direnç Has mahkemeye olguları aktardı.
Yardım etmediği için arkadaşının elmacık kemiğini kırdı

Polis, 18.06.2025 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Haspolat'ta bir fabrikada çalışan zanlının kendisine yardım etmediği gerekçesiyle çalışma iş arkadaşı M.K.’nin yüzünün sol kısmına yumruk vurmak suretiyle, sol elmacık kemiğinde çökme kırığına sebebiyet vermek suretiyle ciddi darp ve vahim zarar suçlarını islediğini söyledi.

Polis, olayın 2 Temmuz 2025 tarihinde bildirildiğini, ancak zanlının işten çıkarıldığı ve adresi belli olmadığı için tespit edilemediğini kaydetti. Polis, zanlının hakkında tutuklama emri çıkarıldığını kaydetti.

Polis, aranan şahıs olan zanlının 17.09.2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğünde Muhaceret Bölümünde Giriş Çıkış işlemleri yaparken tespit edilerek derdest emir gereği tutuklandığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, 1 kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.

 

