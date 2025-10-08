Yargılanan 5 Rum için karar verme süreci yaklaştı

Bir sonraki duruşmada, iddia makamı ve savunmanın hitaplarının ardından mahkemenin davanın kararı için gün vermesi bekleniyor

“Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 5 Kıbrıslı Rum sanık, G.G. (E-66), A.K (E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68), bugün yeniden Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen duruşmada, sanık avukatı Uğur Çulhaoğlu ve Öncel Polili hazır bulundu.

Bugünkü duruşmada, savunmanın son tanığı olan ve Türkiye’den gelen Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı dinlendi.

Mahkeme, duruşmanın 15 Ekim Çarşamba gününe ertelenmesine emir verdi.

G.G. (E-66), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Akyar barikatından muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği iddiasıyla Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapmış, kendisiyle birlikte araç sürücüsü A.K (E-60) ve araçtaki diğer yolcular A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.