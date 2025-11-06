  • BIST 11029.29
  • Altın 5411.209
  • Dolar 42.1129
  • Euro 48.5773
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Yarın gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

» »
Önümüzdeki günlere hava genellikle parçalı bulutlu olacak; yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
Yarın gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor

Önümüzdeki günlere hava genellikle parçalı bulutlu olacak; yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre belirtilen sürede en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 28-31, sahillerde ise 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Periyod süresince bölge alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli; yarın ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgâr, periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli olarak esecek

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Şampiyon Melekler heyeti bu akşam Adıyaman’a gidiyor05 Kasım 2025 Çarşamba 19:29
  • "Hükümetin artık topluma daha fazla zarar vermeden istifa etmesi gerek"05 Kasım 2025 Çarşamba 14:44
  • “Barikatlar ve Havaalanlarının Denetimi Değişiyor”05 Kasım 2025 Çarşamba 14:28
  • 9 yaşındaki kız çocuğunun vefatıyla ilgili soruşturma başlatıldı!05 Kasım 2025 Çarşamba 14:26
  • Denktaş: Kıbrıs adası üzerinde oynanan bir oyun var05 Kasım 2025 Çarşamba 14:26
  • Gürcafer: Özelleştirme Yasası’na aykırı bir anlaşma kabul edilemez05 Kasım 2025 Çarşamba 14:25
  • Tozlu havanın etkisi sürüyor05 Kasım 2025 Çarşamba 14:24
  • Tahsin Mertekçi, ölümünün 8’inci yıl dönümünde anılacak05 Kasım 2025 Çarşamba 14:24
  • Erhan Arıklı açıkladı: Hükümet Cumartesi veya Salı günü Ankara'ya gidecek04 Kasım 2025 Salı 23:29
  • Sanayi Odası: Fiberoptik altyapı projesi için ihaleye çıkılmalıydı04 Kasım 2025 Salı 23:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti