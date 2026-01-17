Yaşamını yitiren Rum Yönetimi eski başkanlarından Yorgos Vasiliu’nun cenaze töreni bugün gerçekleştirilecek.
Rum hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, törenin Strovolo’daki Aya Sofya Katedrali’nde saat 13.00’te yapılacağını, ardından Vasiliu’nun naaşının Eğlence Halk Mezarlığı’nda toprağa verileceğini açıkladı.
Vasiliu’nun vefatı dolayısıyla yas ilan edilmiş, bayraklar yarıya indirilmişti. Cenaze töreninin olduğu bugün ise resmi tatil…
