  • BIST 10871.79
  • Altın 5416.536
  • Dolar 41.7046
  • Euro 48.5446
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Yüksek İdare Mahkemesi 148 Tasdik Memuru Atamasını Durdurdu

» »
Yüksek İdare Mahkemesi 148 Tasdik Memuru Atamasını Durdurdu
Yüksek İdare Mahkemesi 148 Tasdik Memuru Atamasını Durdurdu

Seçim yasaklarına saatler kala yapılan 148 tasdik memuru ataması Yüksek İdare Mahkemesi’nden döndü. Mahkeme, Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurdu.

Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği’nin avukat Timur İkbal üzerinden yaptığı başvuru üzerine Yüksek İdare Mahkemesi, 148 tasdik memuru atamasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurdu.

Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği’nin (KTTMD) yargıya taşıdığı karar, seçim yasaklarının başlamasına saatler kala alınmıştı. Mahkeme, 06 Ekim 2025 tarihli (YİM:159/2025) kararıyla, 22 Ağustos 2025 tarihli ve Ü(K-I) 1851/2025 sayılı “Tasdik Memurluğuna Atama Yapılması” konulu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca Maliye Bakanlığı’na, söz konusu kararda isimleri yer alan kişilere atama belgeleri ve mühürlerin teslim edilmemesi yönünde emir verdi.

Henüz Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği’nden (KTTMD) resmi bir açıklama yapılmadı.

aaa-007.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erhürman: Her ilçeye bir hastane yapacakmış, 5 senedir bunları üçlü koalisyon mu engelledi?07 Ekim 2025 Salı 18:12
  • Liberal Demokrasi Hareketi, Tufan Erhürman’ı destekleme kararı aldı!07 Ekim 2025 Salı 16:13
  • Tatar: Türk dünyasının gençlerini buluşturacak Türk Gençlik Akademisi’ni KKTC’de kurmayı arzuluyoruz07 Ekim 2025 Salı 16:12
  • Yaz saati uygulaması 26 Ekim’de sona erecek07 Ekim 2025 Salı 15:21
  • Arif Salih Kırdağ: “Bayrakların yerinde su şişeleri, tam bir onursal rezalet”07 Ekim 2025 Salı 14:28
  • 12 Kilo uyuşturucuya 15 yıl hapis!07 Ekim 2025 Salı 14:21
  • 19 yaşındaki Semanur kayıp07 Ekim 2025 Salı 14:20
  • KTÖS: Eğitimde yapısal sorunlar büyüyor, öğretmen açığı artıyor07 Ekim 2025 Salı 14:19
  • Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi başladı: TDT'nin güçlendirilmesine ilişkin kararlar alınacak07 Ekim 2025 Salı 14:17
  • Peş Peşe Üç Ölüm: Polis Soruşturmaları Sürüyor07 Ekim 2025 Salı 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti