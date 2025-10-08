Yüksek İdare Mahkemesi 148 Tasdik Memuru Atamasını Durdurdu

Seçim yasaklarına saatler kala yapılan 148 tasdik memuru ataması Yüksek İdare Mahkemesi’nden döndü. Mahkeme, Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurdu.
Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği’nin avukat Timur İkbal üzerinden yaptığı başvuru üzerine Yüksek İdare Mahkemesi, 148 tasdik memuru atamasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurdu.
Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği’nin (KTTMD) yargıya taşıdığı karar, seçim yasaklarının başlamasına saatler kala alınmıştı. Mahkeme, 06 Ekim 2025 tarihli (YİM:159/2025) kararıyla, 22 Ağustos 2025 tarihli ve Ü(K-I) 1851/2025 sayılı “Tasdik Memurluğuna Atama Yapılması” konulu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.
Mahkeme ayrıca Maliye Bakanlığı’na, söz konusu kararda isimleri yer alan kişilere atama belgeleri ve mühürlerin teslim edilmemesi yönünde emir verdi.
Henüz Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği’nden (KTTMD) resmi bir açıklama yapılmadı.
