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1-7 Nisan Kanser Haftası: Kocaismail, rutin kanser taramalarının önemine işaret etti

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KKTC’de yılda 700 civarında yeni kanser vakası tespit edildiğini kaydeden Kocaismail, kanser tarama programlarına gereken önemin verilmesi gerektiğini anlattı.
1-7 Nisan Kanser Haftası: Kocaismail, rutin kanser taramalarının önemine işaret etti

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada rutin kanser taramalarının önemine işaret etti.

KKTC’de yılda 700 civarında yeni kanser vakası tespit edildiğini kaydeden Kocaismail, kanser tarama programlarına gereken önemin verilmesi gerektiğini anlattı.

Meme kanseri, prostat kanseri, kolon kanseri ve rahim kanserinin erken teşhis ile önlenebileceğini kaydeden Kocaismail, devlet eliyle yıllık rutin ücretsiz taramalar yapılması gerektiğini belirtti.

Kocaismail bu şekilde hem insan sağlığının ve hayatının korunabileceğini, hem de devletin kanser tedavilerine yaptığı harcamaların önüne geçilebileceğini anlattı.

DEVLETTEN TALEPLERİ

Raziye Kocaismail Nisan ayında Meclis önüne giderek devlet yetkililerinden şu konularda adım atılmasını isteyeceklerini de belirtti:

“50 yaş üzeri erkek nüfusunun tespit edilmesi; PSA kitlerinin her bir birey için tüm sağlık ocaklarında ve hastanelerde bulundurulması; Ekim ayında memesinde sorun olduğunu fark eden kadınların tümüne ultrasound ve akciğer grafisi yapılması; Bağırsak sorunu olsun olmasın kadın erkek erişkin herkese gaita tahlili yapılması; Belirli bir yaştan sonra tüm kadınlara smear testi yapılması.”

Özkıraç, ülkenin coğrafi olarak küçük, nüfusun ise büyük oranda aynı genetik yapıya sahip olmasının kanseri önleme ve kansere neden olan unsurları bulma yönündeki çalışmaların başarılı olabileceğini söyledi.

Dernek olarak, erken teşhis olanakları için baskı unsuru yaratmaya devam edeceklerini ifade eden Kocaismail, “Ülkemizde insanımızı rutin kontrollerle korumak yerine, kanser olduktan sonra pahalı ilaçlar ve insan sağlığını tehdit eden kanser teşhisinden sonra tedavi etmeye çalışıyoruz” dedi.

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