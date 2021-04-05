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1 haftada 49 kaza 2 ölü 14 yaralı

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29 Mart    -    4 Nisan 2021  tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (49) adet  trafik kazası meydana gelmiştir
1 haftada 49 kaza 2 ölü 14 yaralı

29 Mart    -    4 Nisan 2021  tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (49) adet  
trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (2) ölümle, (13) yaralanmayla ve (34) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (2) kişi yaşamını yitirirken,  yaralanma ile neticelenen kazalarda (14) kişi yaralanmıştır. 

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (17) , dikkatsiz sürüş yapmak (12), kavşakta durmamak (9), yakın takip (4) ve diğer etkenler (7)  yer almıştır.                                                               
         Kazalarda toplam hasar miktarı 684.200  TL'dir.  Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir. 
Lefkoşa    :    22                                                        
Gazimağusa    :    11                                                        
Girne    :    9                                                        
Güzelyurt    :    5                                                        
İskele    :    2                                                        
29 Mart    -    4 Nisan 2021  tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik  
kontrollerinde, toplam 5021 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 553  araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;  
     Sürat ( 230 ) , Tehlikeli Sürüş ( 7 ), Dikkatsiz Sürüş ( 16 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 36 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 9 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 64 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 46 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 8 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 17 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 10 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 3 ) ve 93 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. 

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