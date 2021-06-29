1 Trilyon Dolar Değerini Aşan Şirketler Listesi: Trilyonerler Kulübüne Facebook Da Katıldı

Piyasa değeri 1 trilyon doları aşan ABD'li teknoloji şirketleri arasına bir yenisi eklendi. ABD'deki tekel davasından olumlu sonuç alan Facebook'un piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Piyasa değeri 1 trilyon doları aşan ABD'li teknoloji şirketleri arasına bir yenisi eklendi. ABD'deki tekel davasından olumlu sonuç alan Facebook'un piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı. Böylece Facebook trilyonerler kulübünün beşinci üyesi oldu. İşte Facebook'un yükselişi ve trilyonerler kulübünün diğer üyeleri...

Sosyal medya devi Facebook, bir eşiği daha geride bıraktı. Şirket pazartesi günü borsa kapanış değerine göre 1 trilyon dolar piyasa değerini geçti.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki açılan tekel davası Facebook lehine sonuçlanınca şirketin hisseleri yüzde 4'ten fazla değer kazanmıştı.

Hisse başına 355.64 dolarla günü kapatan Facebook böylece trilyonerler kulübüne girmiş oldu. İlk kez 2012 yılında 104 milyar dolar değerlemeyle borsaya açılan Facebook 9 yıl içerisinde değerini 10 katlamış oldu.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in serveti de 5 milyar dolar artarak 128 milyar dolara yükseldi. Bu artış Zuckerberg'i dünyanın en zengin 4. kişisi haline getirdi.

ABD merkezli teknoloji devlerinden oluşan trilyonerler kulübünün şimdilik 5 üyesi bulunuyor.

İşte trilyonerler kulübü



Apple : 2 trilyon 249 milyar dolar

Microsoft: 2 trilyon 24 milyar dolar

Amazon : 1 trilyon 727 milyar dolar

Facebook : 1 trilyon 8 milyar dolar

Dünya genelinde milyarderler kulübünün 1 diğer üyesi bulunuyor.

Suudi Arabistan'ın resmi petrol şirketi Saudi Aramco'nun 1 trilyon 869 milyar dolar değeri bulunuyor. Ancak Saudi Aramco'nun çok küçük bir hissesi borsada işlem görüyor.