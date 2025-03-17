  • BIST 10862.07
  • Altın 3521.604
  • Dolar 36.6657
  • Euro 39.957
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAErmenistan ve Azerbaycan, barış için anlaştı

10-16 Mart 2025 Haftalık İtfaiye Raporu

» »
KKTC'de bu tarihler arasında 6 yangın ve 31 hususi servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucu 62.300 TL zarar oluştu. Yangınların sebepleri arasında sigara izmariti, aşırı yüklenme ve piknik tüpü yer aldı
10-16 Mart 2025 Haftalık İtfaiye Raporu

10-16 Mart 2025 Haftalık İtfaiye Raporu

10-16 Mart 2025 tarihleri arasında, KKTC’de toplam 6 yangın ve 31 hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu oluşan toplam zarar miktarı yaklaşık 62.300 TL olarak tespit edilmiştir.

Yangınların olası sebepleri arasında sigara izmaritlerinin söndürülmeden atılması, çöp bidonları ve kuru otları tutuşturma, bilinmeyen kişiler tarafından çıkarılan yangınlar, elektrik panosundaki aşırı yüklenme, ev çatısında izolasyon yapılırken piknik tüpünden çıkan gazın alev alması ve aşırı yüklenme yer almıştır.

Hususi servis olaylarında ise kaza sonucu araç içinde sıkışan kişilerin kurtarılması, asansörde mahsur kalanların kurtarılması, evin çatısında ve su havuzunda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yol güvenliğinin sağlanması, yangına karşı tedbirler alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden kişilerin adli soruşturma için hastaneye sevk edilmesi gibi çeşitli hizmetler verilmiştir

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Pamir’e yakalandı... Ercan'da uyuşturucu17 Mart 2025 Pazartesi 12:50
  • UBP Milletvekili Küçük: Çanakkale Zaferi Kıbrıs Türk Halkı’na ilham vermiştir17 Mart 2025 Pazartesi 12:24
  • CTP Lefkoşa İlçesi Kadın Örgütü 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi: Alev Şensoy yeniden başkan17 Mart 2025 Pazartesi 11:52
  • El-Sen, 3 saatlik uyarı grevi yapacak!17 Mart 2025 Pazartesi 11:51
  • Başbakan Üstel: Spekülasyonlara İtibar Etmeyin17 Mart 2025 Pazartesi 10:32
  • KTÖS: Disiplin tüzüğü değişikliği, Anayasa’nın laiklik ilkesine aykırıdır16 Mart 2025 Pazar 22:12
  • Ölümle neticelenen trafik kazası.. Özok hayatını kaybetti...16 Mart 2025 Pazar 16:12
  • İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden önemli Miracle açıklaması15 Mart 2025 Cumartesi 18:38
  • Okullarda kılık kıyafet düzenlemesi!15 Mart 2025 Cumartesi 18:32
  • Üstel: İlk sosyal konutların temeli 28 Mart’ta Güzelyurt’ta atılıyor15 Mart 2025 Cumartesi 15:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti