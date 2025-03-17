KKTC'de bu tarihler arasında 6 yangın ve 31 hususi servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucu 62.300 TL zarar oluştu. Yangınların sebepleri arasında sigara izmariti, aşırı yüklenme ve piknik tüpü yer aldı

10-16 Mart 2025 Haftalık İtfaiye Raporu

10-16 Mart 2025 tarihleri arasında, KKTC’de toplam 6 yangın ve 31 hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu oluşan toplam zarar miktarı yaklaşık 62.300 TL olarak tespit edilmiştir.

Yangınların olası sebepleri arasında sigara izmaritlerinin söndürülmeden atılması, çöp bidonları ve kuru otları tutuşturma, bilinmeyen kişiler tarafından çıkarılan yangınlar, elektrik panosundaki aşırı yüklenme, ev çatısında izolasyon yapılırken piknik tüpünden çıkan gazın alev alması ve aşırı yüklenme yer almıştır.

Hususi servis olaylarında ise kaza sonucu araç içinde sıkışan kişilerin kurtarılması, asansörde mahsur kalanların kurtarılması, evin çatısında ve su havuzunda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yol güvenliğinin sağlanması, yangına karşı tedbirler alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden kişilerin adli soruşturma için hastaneye sevk edilmesi gibi çeşitli hizmetler verilmiştir