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101 yaşında koronavirüsü yenen Emine Nine: Virüsü hastanede koydum, geldim

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 6 çocuk, 78 torun sahibi 101 yaşındaki Emine Aksoy, dünya genelinde 1,5 milyon insanın ölümüne neden olan koronavirüsü yenip taburcu oldu.
101 yaşında koronavirüsü yenen Emine Nine: Virüsü hastanede koydum, geldim

Isparta Yalvaç'ta oturan Emine Aksoy, 15 Aralık'ta hastalık belirtileri ortaya çıkınca çocuklarına, "Beni ambulans ile hastaneye götürün, hastayım, benim derdimi onlar anlar" dedi. Çocukları tarafından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülen Emine Aksoy'un yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavisine başlanan Emine Aksoy, 5 gün yoğun bakımda, 4 gün serviste tedavi gördü. İyileştikten sonra 25 Aralık´ta taburcu edilen Emine Aksoy, evine götürüldü. 6 çocuk ve 78 torun sahibi Emine Aksoy, şimdi evinde çocukları tarafından titizlikle bakılıyor.

 

'BU YAŞA GELDİM BÖYLE SALGIN GÖRMEDİM'

DHA'nın haberine göre, hastalığının farkında olan Emine Aksoy, yaşadığı süreci anlattı. DHA muhabirinin "Geçirdiğiniz hastalığın ne olduğunu biliyor musunuz?" sorusuna Emine Aksoy, "Bilmez miyim, virüs varmış ondan olmuşum. Şükür, binlerce şükür, şimdi hiçbir şeyim kalmadı. Hastanede koydum geldim" sözleriyle yanıt verdi. Bir asrı deviren yaşına rağmen bugüne kadar böyle bir salgın hastalığa yakalanmadığını aktaran Emine Aksoy, "Ben hiç böyle bir şey görmedim. Eskiden bir sıtma vardı. Sıtma tutardık. Başka bilmem" diye konuştu.

 

'UZUN YAŞAMIN SIRRI SEFA, SİRKE, YOĞURT'

İlerleyen yaşına ve ciddi bir hastalık geçirmesine rağmen hala zinde olan Emine Aksoy, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını ise şu sözlerle aktardı: "En iyisi yoğurt ile sirke yiyeceksin. Otlar hastalığı yeniyor, ot yiyeceksin. Sağlıklı yaşamanın sırrı sefalı büyümek. Çalışmak. Evde kaynana, kaynata, kocası tepesine vurur durursa, karının o içerisine ata ata meydan verir mi o adam? Allah'ıma şükür nurlarda yatsın hepsi de. Biriciği daha, `gelin şuradan kalk, şuraya otur' demedi. Yemediğimi yedirdi, giymediğimi giydirdi. Sefayı sürdüm. Diş cefadan, saç sefadan. Saç güzel olmuş gelinin sefası varsa ondan güzel olur. Dişler çürümüş. O da yedirmez, içirmez bakımsız olursa ondan cefa görürmüş."

'HALİME BİNLERCE ŞÜKÜRLER OLSUN'

1 Temmuz 1920 doğumlu olan Emine Aksoy, 2 erkek, 4 kız çocuk dünyaya getirdi. İlk çocuğu olan kızını bir süre önce toprağa veren, hayat arkadaşını da 38 yıl önce kaybeden Emine Aksoy'un 6 çocuğundan 22 torunu oldu. Emine Aksoy´un torunları da evlenip çocuk sahibi olunca torunlarının sayısı 78'e ulaştı. Her şeyi hatırlayan ve şu an tek şikayeti hasta olduktan sonra bacaklarındaki derman ve takatin kalmaması olduğunu söyleyen Emine Aksoy, "Halime binlerce şükürler olsun" diyerek bugünkü durumuna şükretti.

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