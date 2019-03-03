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10’uncu parselde başka kazılar da yapılacak

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Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 10’uncu parselde, başka sondaj çalışmalarının daha yapılacağı bildirildi.
10’uncu parselde başka kazılar da yapılacak

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 10’uncu parselde, başka sondaj çalışmalarının daha yapılacağı bildirildi.

Kathimerini gazetesi, ExxonMobil şirketinin 10’uncu parselde bulduğu “önemli miktardaki” doğalgazın, Rum Yönetimi’nin enerji programının en önemli safhalarından biri olduğunu ve “MEB”in dinamiğini artırdığını kaydederek, Doğu Akdeniz’in jeolojik özellikleri de göz önünde bulundurulduğunda, yeni sondajların yolunun açıldığını yazdı.

Gazete, “Glafkos” hedefinde bulunan doğalgazla ilgili resmi açıklamanın, Rum Hükümeti’nin “MEB”  içerisindeki faaliyetleri günlük hayatın gündeminden uzak tutma taktiğini izlediği sırada yapıldığını kaydederken; ExxonMobil’in 10’uncu parsel içerisinde yaklaşık 3 ay boyunca bulunduğunu ve birkaç istisna dışında, çalışmalarla ilgili fazla açıklama yapılmadığını ve bu taktiğin izlenmesine devam edileceğini belirtti.

Sondaj çalışmalarının prosedürü göz önünde bulundurulduğunda, 10’uncu parsel içerisinde bu yıl içerisinde yeni bir sondaj yapılmasının zor göründüğünü kaydeden gazete, ilerleyen dönemde biri 6’ncı, biri 7’nci, biri de 3’üncü parselde olmak üzere üç sondaj çalışması yapılacağını yazdı.

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