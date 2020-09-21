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11 Ekim Cumhurbaşkanlığı Seçimine Doğru…

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Cumhurbaşkanlığı seçimi için takvim ilerlerken bugün sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü…
11 Ekim Cumhurbaşkanlığı Seçimine Doğru…

KKTC’de 11 Ekim Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması için Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim takvimi uyarınca, dün siyasal partiler ile bağımsız adayların BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermelerinin son günüydü.
Bugün ise sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü. YSK, listelerdeki düzeltmelerle ilgili siyasi partilere bildirimde bulunacak.
15 Eylül’de başlayan propaganda dönemi devam ederken, seçim ve halkoylamasıyla ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmaları, en son 26 Eylül’de yayımlanabilecek. Daha sonraki günlerde kamuoyu yoklaması ve araştırma sonucu yayımlamak yasak.
Seçmenlere seçmen kartları 8 Ekim’e kadar dağıtılmış olacak. Adaylar, 10 Ekim’e kadar propaganda yapabilecek.
11 Ekim Pazar günü ise 18 yaşını doldurup seçmen hakkı kazanan vatandaşlar, KKTC’nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidecek.
11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde seçilmek için kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Hiçbir adayın bu orana ulaşamaması halinde 18 Ekim Pazar günü, en çok oyu alan iki aday arasında ikinci tura gidilecek. 


Oy pusulasındaki sıraya göre 11 aday şöyle:

1. Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi) 

2.Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi)

3. Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi)

4.Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi)

5. Arif Salih Kırdağ (Bağımsız)

6. Ahmet Boran (Bağımsız)

7. Mustafa Ulaş (Bağımsız)

8. Alpan Uz (Bağımsız)

9. Kudret Özersay (Bağımsız)

10. Mustafa Akıncı (Bağımsız)

11. Serdar Denktaş (Bağımsız)

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