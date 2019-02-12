14 Azerbaycanlı ressamın 40 eserinin yer aldığı sergi yarın açılıyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.
14 Azerbaycanlı ressamın müze için hazırladığı 40 eserin yer alacağı serginin açılışının, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ağaoğlu’nun katılımıyla yapılacağı belirtildi.
YDÜ’den verilen bilgiye göre, sergi yarın saat 12.00’de, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda açılacak.
Yağlı boya ve akrilik teknikleri kullanarak hazırlanan eserler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi envanterine katılacak.
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