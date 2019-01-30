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15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen zorla evlendirildi

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15 yaşındaki kız çocuğu durumun baroya ihbar edilmesine rağmen zorla evlendirildi. İstismarcılar, çocuğun ebeveynleri tarafından herhangi bir şikayette bulunulmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.
15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen zorla evlendirildi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğu, baronun ihbarına rağmen evlendirildi. Çocuk istismarcıları, çocuğun ebeveynleri tarafından emniyete herhangi bir şikayette bulunulmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nden yapılan açıklamada “Kulp Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm şüphelilerin ifadesi ve çocuğun beyanı alındıktan sonra TCK 104’üncü madde gereği çocuk ve ebeveynleri tarafından şikâyette bulunulmadığından şüpheliler serbest bırakılmıştır” denildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre çocuk yaşta evliliklere ilişkin mevzuat boşluklarına işaret edilen açıklamada “Yetkilileri BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni hatırlatarak gerekli hukuki sürecin işletilmesine çağırıyoruz” denildi. 

'ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLER KONUSUNDA MEVZUATTA BOŞLUKLAR VAR'

Diyarbakır Barosu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tüm hukuki ve kurumsal girişimler yapılmasına rağmen söz konusu bu durum engellenememiş ve maalesef kız çocuğu, hiçbir açıdan doğru olmayan bir biçimde, tüm mahalle sakinlerinin huzurunda düğün yapılarak alenen evlendirilmiştir. Tüm bu olanlar bizlere kız çocuklarının eğitiminden mahrum bırakılarak, bedensel ve ruhsal gelişimlerine uygun olmayan yaşta evlendirilmesi olgusundan toplumsal olarak kurtulamadığımızı bir kez daha göstermiştir. Çocuk gelin kavramını kabul etmediğimizi, bu iki kelimenin yan yana getirilmesinin çocuk algısı hususunda sıkıntılı bir durum olduğunu bilmemize rağmen, yaşanılan ve engelleyemediğimiz bu olgu bizleri derinden yaralamıştır. Çocuk yaşta evlilikler konusunda ulusal mevzuatımızdaki boşluk nedeniyle önlenemeyen bu olguya karşın, tüm yetkilileri Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Cedaw Sözleşmesini hatırlatarak, gerekli hukuki sürecin işletilmesini ve benzer vakaların önüne geçmek için gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almaya davet ediyoruz."

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