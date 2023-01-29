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150 bin Kıbrıslı Rum nikotin ve madde bağımlısı

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Güney Kıbrıs’ta, 150 bin Kıbrıslı Rum’un nikotin ve madde bağımlısı olduğu belirtildi.
150 bin Kıbrıslı Rum nikotin ve madde bağımlısı

Güney Kıbrıs’ta, 150 bin Kıbrıslı Rum’un nikotin ve madde bağımlısı olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi geniş yer ayırdığı haberinde, Güney Kıbrıs’ta bağımlılıkla mücadele konusunda aktif rol oynayan “Kenthea” isimli kuruluşun kısa süre önce gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, bağımlılık ve tehlikeli madde kullanımının, bugün Güney Kıbrıs’ta karşılaşılan en büyük sağlık problemlerinden olduğunu belirttiğini yazdı.

Haberinde, Kenthea’nın gerçekleştirdiği araştırmanın bulgularına da yer veren gazete, buna göre 12 yaş ve üzeri 150 bin Kıbrıslı Rum’un, nikotin, alkol veya keyif verici ilaçlar ve yasadışı maddeleri kapsayan bağımlılıkla ilgili klinik kriterleri karşıladıklarını ve bunun kalp rahatsızlıkları, diyabet veya kanser hastalığına sahip kişilerle ilgili rakamdan çok yüksek olduğunu ifade etti.

Diğer 150 bin kişilik grubun ise tehlikeli madde kullanıcıları grubuna girdiğini yazan gazete, bu kişilerin bağımlı olmadıklarını ancak kişisel sağlıkları yanı sıra kamu sağlığı ve güvenliğini tehdit edecek şekilde tütün, alkol ve diğer maddeleri kullandıklarını izah etti.

Gazete, alkol veya nikotin hariç yasadışı maddelerle ilgili bağımlılığa sahip 10 kişiden yalnızca 1’inin herhangi bir çeşit tedavi aldığını da vurguladı.

Öte yandan gazete, “Kenthea” kurulu başkanı, “Tamasu ve Orinis Metropoliti” İseas’ın ise gazeteye verdiği demeçte, ileri sürülen “Türk işgalinin” ardından, Rum tarafının ikinci büyük probleminin madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıklar olduğu şeklindeki iddiasına da yer verdi.

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