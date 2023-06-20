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16 bin kişi ölmüştü! Avrupa için korkutan rapor

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Avrupa'nın yeryüzünde en hızlı ısınan kıta olduğu, 1980'lerden beri kıtadaki sıcaklık artışının küresel ortalamanın iki katına çıktığı bildirildi. Hava olayları, geçen yıl kıtada 16 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.
16 bin kişi ölmüştü! Avrupa için korkutan rapor

Dünya Meteoroloji Örgütü ile Avrupa Birliği’ne bağlı (AB) Copernicus İklim Değişimi Servisi’nin “Avrupa’da İklim Durumu 2022” başlıklı raporu yayımlandı.

Rapordaki bulgulara göre, 2022’de Avrupa’daki ortalama hava sıcaklığı, özellikle kıtanın batısı ve güneybatısındaki ülkelerde rekor sıcaklıklar olarak kayıtlara geçti. Sıcaklık, geçen yıl sadece İzlanda’nın kuzeybatısı ile Türkiye’nin küçük bir kısmında ortalamanın çok az altında seyretti.

İLK KEZ 40 DERECEYİ AŞMIŞTI

En sıcak yaz mevsimini geçen yıl yaşayan Avrupa’daki birçok ülkede sıcak hava dalgaları görülürken, İngiltere’de hava sıcaklığı ilk kez 40 dereceyi aştı.

Geçen yılki ortalama sıcaklık, 1991-2020 döneminden 0,79 derece, 1961-1990 döneminden ise 1,83 derece fazla ölçüldü.

İKİ KATI ARTTI

Avrupa’daki sıcaklık her 10 yılda 0,5 derece arttı. Bu 1980’lerden beri küresel ortalamanın iki katı olarak kayıtlara geçti.

16 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Hava olayları, geçen yıl kıtada 16 bin kişinin ölümüne yol açtı. Bu kişilerin yüzde 99,6’sı sıcak hava dalgaları nedeniyle hayatını kaybetti.

Copernicus İklim Değişimi Servisi Direktörü Carlo Buontempo, hava sıcaklığındaki artışın devam etmesini beklediklerini aktardı.

DAHA SIK GÖRÜLECEK

“Bu maalesef tek seferlik bir olay veya iklimdeki tuhaflık olarak düşünülemez.” ifadesini kullanan Buontempo, aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık görüleceğini ve daha yoğun geçeceğini gösteren bir örüntü bulunduğunu vurguladı. 

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