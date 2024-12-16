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16 yaşındaki çocuk, ailesinden 4 kişiyi öldürdü

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ABD New Mexico’da yaşayan 16 yaşındaki bir genç, ailesinden dört kişiyi öldürdüğü iddiasıyla cinayet suçlamalarıyla karşı karşıya. New Mexico Eyalet Polisi, zanlı Diego Leyva'nın yetkililere sarhoş bir halde teslim olduğunu aktardı.
16 yaşındaki çocuk, ailesinden 4 kişiyi öldürdü

Leyva, gece geç saatlerde yetkilileri arayıp ailesini öldürdüğünü söyledi. Polis olay yerine vardığında, Leyva ellerini havaya kaldırmış ve "aşırı derecede sarhoş" bir halde evden dışarı çıkmıştı. Evde yapılan aramada mutfak masasında bir silah ve dört aile üyesinin cesedi bulundu.

New Mexico Eyalet Polisi, Leyva'nın dört cinayet suçlamasıyla tutuklandığını ve yetişkin olarak yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini duyurdu. Leyva'nın, gözaltı sürecinde alkol etkisinden arındırılması için hastaneye götürüldüğü ve bu sırada olayla ilgili daha fazla bilgi toplanmaya çalışıldığı belirtildi.

Toplumda şok ve yas hakim

Olayın ardından Valencia County sakinleri büyük bir şok yaşadı. Leyva’nın eski öğretmenlerinden biri olan Vanessa LaGrange, öğrencisinin böyle bir suçu işleyebileceğine inanamadığını belirtti. LaGrange, "Böyle bir şeyin olabileceğini asla düşünmezdim. Diego'nun buna kalkışabileceğine inanmak çok zor," dedi. Yerel halkın yanı sıra, Leyva’nın öğrencisi olduğu belirtilen bir okulda da yas havası hâkim. Öğrencilerin siyah giyinerek ve balonlarla kaybedilen arkadaşlarını anmayı planladığı öğrenildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı. Ancak Valencia İtfaiye Departmanı Şefi Matt Propp, kurbanlardan birinin gönüllü bir itfaiyeci olduğuna dair güçlü kanıtlar olduğunu söyledi.

ABD’de aile katliamları

Cumartesi günü meydana gelen olay, 1980'lerden bu yana “aile katliamı” olarak adlandırılan türden bir suç olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, bağımsız bir kuruluş olan Gun Violence Archive’a göre, bu yıl ABD'de gerçekleşen 29. toplu cinayet oldu. Kuruluş, toplu cinayeti en az dört kişinin öldürüldüğü olaylar olarak tanımlıyor.

Aile katliamlarının özellikleri veya yaygınlığı hakkında merkezi bir veri tabanı bulunmuyor. Ancak bu tür olayların çoğunlukla silahlı erkek failler tarafından işlendiği ve failin genellikle cinayetin ardından intihar ettiği biliniyor. Uzmanlar, yerel toplulukların bu tür olayları genellikle izole trajediler olarak gördüğünü belirtiyor. Ancak 2023’te Indianapolis Star tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bu tür suçlar ABD genelinde ortalama her beş günde bir yaşanıyor.

ABD'de yıllık olarak artan toplu cinayet ve silahlı şiddet vakaları, daha sıkı federal silah kontrolü çağrılarını artırıyor. Ancak Kongre, bu konuda daha kapsamlı düzenlemeler yapmakta yetersiz ya da isteksiz görünüyor.

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