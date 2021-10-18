17 Yaşında kız çocuğu kayıp

16.10.2021 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Ela Nur GÜLTEKİN (K-17) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
16.10.2021 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Ela Nur GÜLTEKİN (K-17) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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