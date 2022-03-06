  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

2. Doz Aşıdan Sonra Ateşi Yükselenler Dikkat

» »
Japon bilim insanları tarafından yapılan bir çalışmada, 2. doz corona virüsü (Covid-19) aşısının ardından yüksek ateş belirtisi gösteren kişilerde antikor seviyesinin daha yüksek olduğu tespit edildi.
2. Doz Aşıdan Sonra Ateşi Yükselenler Dikkat

Corona virüs (Covid-19) salgını karşısında aşılama seferberliği birçok ülkede devam ederken, Japon bilim insanları aşı konusunda en çok merak edilen sorulardan birine yanıt aradı.

Aşılamanın ardından görülen yan etkiler ve aşının etkinliği arasındaki ilişkiyi mercek altına alan Kyushu Üniversite Hastanesi ve Fukuoka Şehir Hastanesi’nden uzmanlar, 2. doz Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının uygulandığı 335 sağlık çalışanının antikor düzeylerini ölçtü.

1.8 KAT DAHA FAZLA

Yapılan çalışmanın soncunda, aşılamanın ardından yüksek ateş belirtisi gösteren kişilerde, antikor oluşumunun daha yüksek olduğu sonucuna varan ekip, 38 derece veya daha yüksek ateşi olan kişilerde antikor seviyesinin 37 derecenin altında ateş belirtisi gösteren kişilere göre ortalama 1,8 kat daha fazla olduğunu gözlemledi.

YAN ETKİLERİ MERAK KONUSU OLMUŞTU

Çalışma sonucunda ayrıca ateş, kol şişkinliği ve baş ağrısı gibi yan etkileri tedavi etmek için kullanılan ateş düşürücü ilaçların kullanılmasının antikor düzeylerini düşürmediği tespit edildi. Covid-19 salgını karşısında birçok ülke aşılama seferliğine başlamış, fakat dünya genelinde aşıların yan etkileri ise merak konusu olmuştu. Aşının vurulduğu yerde kızarıklık, şişlik ve ağrı ile aşı sonrası yorgunluk, ateş, baş ve eklem ağrıları en yaygın yan etkiler olarak gösterilirken aşıların, yan etki göstermediği bireyler üzerinde etkili olup olmadığı sorusu gündeme gelmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Bilim İnsanından Büyük Başarı04 Mart 2022 Cuma 22:39
  • DSÖ’den Ukrayna Uyarısı: Ciddi Risk Altına Girebilir04 Mart 2022 Cuma 22:03
  • Baş Ağrısının Nedeni Çene Eklemi Rahatsızlığı Olabilir04 Mart 2022 Cuma 18:20
  • 200 fincan kahve içmeye denk kafein tozu tüketen spor hocası öldü03 Mart 2022 Perşembe 20:36
  • Tarçının Cinsellik, Cilt ve Vücut Üzerindeki Muazzam Etkisi03 Mart 2022 Perşembe 20:19
  • Dikkat! Virüsler Bazı Yüzeylerde 3 Güne Kadar Yaşayabiliyor03 Mart 2022 Perşembe 15:01
  • DSÖ: Afrika Kıtası Obezite Tehlikesi İle Karşı Karşıya03 Mart 2022 Perşembe 01:19
  • COVID-19 Sonrası Pek Çok Hastalık Bulgusu Görülüyor03 Mart 2022 Perşembe 00:27
  • Ölüm Anında İnsan Beyninde Neler Oluyor? İlk Kez Görüntülendi02 Mart 2022 Çarşamba 23:55
  • Koronavirüs Belirtileri Çocuklarda Daha Kısa Sürüyor02 Mart 2022 Çarşamba 23:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti