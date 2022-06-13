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“20. Dünya Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansında” KKTC’yi, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Atalar temsil etti

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Avustralya’nın Sidney kentinde gerçekleştirilen “20. Dünya Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansında” KKTC’yi, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Atalar temsil etti
“20. Dünya Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansında” KKTC’yi, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Atalar temsil etti

Her dört yılda bir bir araya getiren “Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansı”nın 20’incisi Avustralya’nın Sidney kentinde gerçekleştirildi. Bu alanda çalışan dünyanın en önemli araştırmacıları, akademisyenleri ve uygulayıcı mühendislerini bir araya getirerek; güncel bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamayı amaçlayan konferansta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar beşinci kez temsil etti.

 

Dünyaca ünlü akademisyenlerle ortak bildiri sunuldu

Prof. Dr. Cavit Atalar, konferansta Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği alanında kitabı en fazla okutulan bilim insanlarından olan Prof. Dr. Braja Das, Florida Atlantik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Khaled Sobhan, Hindistan Ulusal Teknoloji Enstitüsü öğretim üyeleri  Prof. Dr. Chittaranjan Patra ve Yrd. Doç. Dr. Barada Sethy ile birlikte hazırladıkları “Sınırlı kalınlıkta gevşek ve yoğun kum üzerinde eksantrik yüklü dairesel yüzey temeli” isimli bildiri ile katıldı.

Prof. Dr. Atalar’ın imzasının da olduğu bildiride; sert bir pürüzlü temelin altında sınırlı kalınlıkta bir kum tabakası ile desteklenen dairesel yüzeyli bir temelin nihai yük taşıma kapasitesi için laboratuvar modeli test sonuçlarının sunuldu. Prof. Dr. Cavit Atalar, hazırladıkları çalışma ile ilgili “Model test sonuçlarına dayanarak, yoğun ve gevşek kumlar için birim alan başına sığ temellerin ortalama nihai yük taşıma kapasitesi tahmini ampirik indirgeme faktörü ilişkileri geliştirildi” ifadesini kullandı.

 

Yakın Doğu Üniversitesi’nin beşinci kez düzenleyeceği “Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler” konferansı 30 Haziran’da başlıyor!

Prof. Dr. Cavit Atalar, katıldığı konferansta alanın uzmanlarını Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2 Temmuz 2022’de beşinci kez düzenleyeceği “Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler” konferansına da davet ettiğini söyledi. Prof. Dr. Atalar, “Dünya Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Birliği Başkanı, başkan yardımcıları ve pek çok ülkeden dernek başkanını, 30 Haziran - 2 Temmuz 2022 tarihleri arasında Türkiye Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği ile Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler başlıklı uluslararası konferanımıza davet ettik” ifadesini kullandı.

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