2018'de 75 binden fazla kişiye 'terör' gözaltısı

Türkiye İçişleri Bakanlığı 2018 yılında 72 bin 239 kişinin terör suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında bir yıl içinde 'bin 746 teröristin etkisiz hale getirildiği' ifadesine yer verildi.

Türkiye İçişleri Bakanlığı 2018 yılında 72 bin 239 kişinin terör suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında bir yıl içinde 'bin 746 teröristin etkisiz hale getirildiği' ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, son bir yılda yapılan operasyonlarla ilgili sayıları açıkladı.

Bakanlık açıklamasında "130 bin 640 iç güvenlik operasyonu yapıldığı, 107'si üst düzey bin 746 teröristin etkisiz hale getirildiği" ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre 2018 yılında "terör örgütleriyle irtibatlı oldukları" gerekçesiyle 75 bin 239 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada ayrıca 2018 yılında uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 147 bin 562 operasyon yapıldığı, yakalanan 203 bin 297 şüpheliden 22 bin 815'inin tutuklandığı belirtildi.