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2018'de film yapımcıları ne kadar kazandı?

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Mars Cinema Group ile ‘patlamış mısır kampanyalı bilet satışı’ nedeniyle anlaşmazlık yaşayan yapımcıların bugüne kadar elde ettiği hasılatın 1 milyar 836 TL olduğu belirtildi.
2018'de film yapımcıları ne kadar kazandı?

Yapımcılarla filmlerinin gösterime çıktığı Mars Cinema Group arasındaki ‘Bilet payı’ ile ‘Patlamış mısır kampanyalı bilet satışı’ nedeniyle yaşanan anlaşmazlık devam ediyor. Yapımcılar, “Bilet ücretlerine zam yapıyorsunuz, bizim yapımcı hakkımız hep aynı kalıyor. Filmlerimizi adaletli şekilde gösterime çıkarmak istiyoruz. Bizim ürünlerimiz üzerinden kampanyalı bilet satmanızı istemiyoruz” derken Mars Cinema Group ise anlaşma yoluna girmek için adım atmadı.

Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, ‘Filmlerini vermezlerse vermesinler’ denilen BKM, ÇAMAŞIRHANE FİLM, TAFF PICTURES, CMYLMZ / FİKİR SANAT & NULOOK, BOYUT FİLM ve MADD ENTERTAIMENT‘in filmleri 2014-2018’de toplam 1 milyar 836 milyon 445 bin 781 TL hasılat rakamına ulaştı.

6 şirketin toplam film sayısı 132… Toplam izleyici sayısı 184 milyon 253 bin 410 kişi. Toplam hasılatsa 1 milyar 836 milyon 445 bin 781 TL.

(Adı geçen yapım şirketlerinin filmlerinin izleyici sayısı ve hasılatının toplamı tabloda ‘A’ olarak tanımlanmıştır)

2014
A’nın İzleyici Sayısı: 3.679.962 Kişi
Diğer Filmlerin İzleyici Sayısı: 187.018 Kişi
A’nın Hasılatı: 39.463.056 TL
Diğer Filmlerin Hasılatı: 2.510.136 TL

2015
A’nın İzleyici Sayısı: 12.267.368 Kişi
Diğer Filmlerin İzleyici Sayısı: 5.940.085 Kişi
A’nın Hasılatı: 137.906.041 TL
Diğer Filmlerin Hasılatı: 59.180.386 TL

2016
A’nın İzleyici Sayısı: 9.795.299 Kişi
Diğer Filmlerin İzleyici Sayısı: 7.642.553 Kişi
A’nın Hasılatı: 115.160.589 TL
Diğer Filmlerin Hasılatı: 80.595.206 TL

2017
A’nın İzleyici Sayısı: 19.333.050 Kişi
Diğer Filmlerin İzleyici Sayısı: 6.407.354 Kişi
A’nın Hasılatı: 237.955.306 TL
Diğer Filmlerin Hasılatı: 65.565.625 TL

2018
A’nın İzleyici Sayısı: 12.880.308 Kişi
Diğer Filmlerin İzleyici Sayısı: 17.321.949 Kişi
A’nın Hasılatı: 148.079.082 TL
Diğer Filmlerin Hasılatı: 217.968.297 TL

A’nın toplam izleyici sayısı: 57.925.987 Kişi
Diğerleri: 37.498.959 KİŞİ
A’nın toplam hasılatı: 678.564.074 TL
Diğerleri: 425.819.650 TL

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