2020’de Alışveriş için Mobil E-Ticaret Uygulamalarını %44 daha fazla kullandık.

Küresel uygulama pazarlaması analitiği platformu Adjust’ın, yeni Uygulama Trendleri Raporu 2021 yayınladı. Rapor, mobil uygulama büyümesinin 2021'de global olarak hızlanmaya devam ettiğini gösteriyor. Uygulamaların mobil cihazlara kurulumları 2020'de tüm sektörlerde yıllık bazda %50 artarken, 2021'in ilk çeyreğinde yıllık %31 artış gösterdi. Uygulamalarda oturum açma oranı ise 2020'deki %30'luk artışın ardından bu yıl %4.5 arttı.
Alışveriş uygulamalarının kullanımı %44 arttı
En yüksek kullanım, 2021 Şubat sonu ile 2021 Mart'ının ilk haftaları arasında kaydedildi.
E-ticaret uygulamalarının kurulumları 2020'de %6 ile nispeten düşük bir büyüme göstermişti, ancak yıl boyunca kararlı bir performans gösterdi.
- Bununla birlikte oturumlar %44 artarak, alışverişi mobil cihazlarda yapmayı tercih edenlerin ne kadar yüksek bir etkileşime sahip olduğunu gösterdi.
- 2021, kurulumlarda ve oturumlarda hızlı bir başlangıç yaparak 2020 ortalamalarına göre sırasıyla %11 ve %14 artış gösterdi.
- Sektörün en yüksek oturum kaydedilen haftaları 2021 Şubat sonu ile 2021 Mart'ının ilk haftaları arasında oldu ve yıllık bazda %23 arttı.
Dijital bankacılık ve ödeme uygulamalarına doğru önemli bir geçiş
Mobil Fintech uygulamaları, 2020'de tüm sektörlerdeki kurulumlarda bir önceki yıla göre en yüksek artışı (%51) gösterdi.
- Uygulamaların kurulumları, 2021'de 2020 ortalamasına göre %12 arttı. Bunda Robinhood, Acorns ve Gatsby gibi borsa uygulamalarının yüksek oranda tercih edilmesinin payı çok büyük.
- Fintech uygulamalarında oturum açma oranları, 2020'de yüksek bir büyüme kaydetti, bu da dijital bankacılık ve ödeme uygulamalarına doğru önemli bir geçişi temsil ediyor. Oturumlar yıllık bazda %85 arttı ve 2021'de şimdiden %35 artış gösteriyor.
Oyun Uygulamaları 2020'de yeni zirveler gördü. Özellikle hyper casual oyun uygulamalarının kurulumları %43 arttı ve hyper casual dışı oyunlardaki artış %26.
- Hyper casual olmayan oyunların oturumları 2020'de yıllık bazda %27 artarken, hyper casual oyunların oturumları %36 arttı.
- 2021'de hyper casual oyunların şu ana kadarki oturumları %21 azalsa da, ilk koronavirüs kapanması denklemden çıkarıldığında yıllık performans aşağı yukarı aynı kaldı. Şubat, Ocak'tan %47 daha yüksek performans gösterdi ve bu istikrarlı bir şekilde artıyor.
Adjust'ı kullanan en iyi 2000 uygulamayı temel alan ve oyun, e-ticaret ve fintech sektörlerinde takip edilen uygulamaların verilerinden yararlanan rapor, kurulumlar, oturumlar, uygulama içerisinde geçirilen zaman, kullanıcı oranlarının uzun vadeli küresel trendlerini analiz ediyor. Bu içgörüler, geliştiricilerin ve pazarlamacıların hedef kitlelerini ve uygulama ekonomisinin durumunu daha derinden anlamalarını sağlıyor.
"Dünyanın dört bir yanında insanlar, günlük yaşamlarında birçok alanda mobil teknolojilerin yarattığı pozitif değişimi fark ettikçe, uygulama ekonomisi 2020'de de hızlı bir büyüme yaşadı" diyor Adjust'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Paul H. Müller. "Mobil pazarlamacılar için yeni kullanıcılara ulaşma potansiyeli tüm zamanların en yüksek seviyesinde, ancak bu beraberinde gittikçe kızışan bir rekabet de getiriyor. 2021'in önemli bir kısmı geride kalmışken ve iOS 14 yeni bir çağ başlatırken, pazarlamayı otomasyonla geliştirmenin önemi ve kullanıcıların yolculukları boyunca uygulama içinde nasıl davranışlar gösterdiklerini anlamanın önemi her zamankinden daha belirgin."
Mobil ekosistem iOS 14 ile her zamankinden daha rekabetçi hale geldikçe, stratejilerini verilere dayandıran UX odaklı uygulamalar çok daha iyi bir konumda olacak. Kullanıcıların uygulama içindeki davranışlarını, uygulamaya ne zaman ve neden geri geldiklerinin içgörüleriyle hareket eden mobil pazarlamacılar, son derece kişiselleştirilmiş ve güven oluşturan kampanyalarla kapsamlı stratejiler geliştirebilirler.
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