  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı

2020'nin en iyi oyunları ve en büyük hayal kırıklıkları

»
Issız bir adada kapitalist bir rakuna borcunuzu ödemek için şalgam toplamak…
2020'nin en iyi oyunları ve en büyük hayal kırıklıkları

Zehirli bir gaz etrafınızı sararken paralı asker arkadaşlarınızla hayatta kalmaya çalışmak…

Pek çok kişi pandemi sırasında bu ve benzeri deneyimler sunan oyunlarla hayata tutundu.

BBC'nin Press X To Continue adlı oyun programı, oyunların böylesine önemli olduğu 2020'de öne çıkan bilgisayar oyunlarını inceledi.

Muhtemelen adını duymadığınız en iyi oyunlar

Tüm oyuncuların bildiği FIFA, Fortnite ve Call of Duty gibi oyunların yanı sıra bu yıl az bilinen oyunlar da insanları kendine çekti.

Mobil cihazlarda çalışan Little Orpheus onlardan biriydi. Komedyen Glenn Moore oyun için "Sanki Pixar bir oyun yapmış gibiydi" diyor.

Journey to the Savage Planet da tek başına veya bir arkadaş ile oynanabilen renkli bir macera oyunu olarak listeye girdi.

Twitch üzerinden oyun yayını yapan Inel Tomlinson, oyundaki alışılmadık ortamın ve aksiyon dolu hikayenin hoşuna gittiğini söylüyor.

17 milyon kişi tarafından indirilmiş olsa da, ücretsiz rol yapma oyunu Genshin Impact'i de duymamış olabilirsiniz.

Oyunun güzel estetik özellikleri ve keşfe açık dünyası bu listeye girmesini sağladı.

Sokağa çıkma yasakları için en güzel oyunlar

Takım halinde bir uzay gemisini tamir etme görevini yaparken takımın içindeki sabotajcının bulmaya çalışıldığı Among Us, bu yıl arkadaş grupları arasında çok popülerdi.

İnternet üzerinden yayın yapan kişilerin de sıklıkla oynadığı Among Us, kısa süre önce Nintendo Switch'e de çıktı.

Oynaması çok basit olan bu oyun arkadaşları ve aileleri bir araya getirebilmesi nedeniyle övülüyor.

Listedeki bir diğer oyun da Hades. Aksiyonlu rol yapma oyunu, bağımlılık yapıcı bir oynanış tarzına ve oynaması kolay bir formata sahip.

Call of Duty: Warzone oyunu da iletişim kurmanın bu kadar önemli olduğu bir dönemde arkadaşları bir araya getirdiği için listede.

70 milyondan fazla indirilen bu ücretsiz oyun çok sayıda kişinin konsollarını tekrar televizyonlarına bağlamasına vesile oldu.

En büyük hayal kırıklıkları

Oyun muhabiri Shay Thompson, bu yılki en büyük hayal kırıklığının tüm oyun fuarlarının iptal edilmesi olduğunu söylüyor.

Oyunlar konusundaki hayal kırıklıklarına gelince, bu alanda açık ara birinci olan tek bir oyun var.

Son dönemde oyun haberlerini takip ettiyseniz hangi oyunu kast ettiğimi anlamışsınızdır.

En iyi oyunlar

2020'nin en iyi oyunu olabilecek iki oyun öne çıkıyor. Bunlardan biri Nintendo'nun şirin ada oyunu Animal Crossing ve Playstation'a özel olarak piyasaya çıkan The Last of Us Part 2.

Bunlar kadar fark yaratan başka bir oyun bu yıl piyasaya çıkmadı.

Oyunlardan ilki yarattığı uzaklara gitme hissi ve dünyayı daha iyi bir yer olarak göstermesi nedeniyle övgü toplarken ikincisi dramatik hikaye anlatımı, çığır açan karakter gelişimi ve oyunun ardından bıraktığı duygusal etki ile takdir aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsung Galaxy S21 Serisi Sızdırıldı18 Aralık 2020 Cuma 14:10
  • İphone 12 Mini Ve İphone 12 Pro Max Türkiye'de Ön Satışta18 Aralık 2020 Cuma 13:50
  • Bilgileri çalan 28 Chrome eklentisi açıklandı18 Aralık 2020 Cuma 12:27
  • Whatsapp'tan bomba yenilik! Bu özelliği çok konuşulacak18 Aralık 2020 Cuma 10:38
  • Whatsapp'tan bomba yenilik! Bu özelliği çok konuşulacak18 Aralık 2020 Cuma 10:21
  • Gökbilimciler Öteki Dünyadan Sinyal Aldı.18 Aralık 2020 Cuma 10:07
  • AB, Google'ın Fitbit'i Satın Almasını Onayladı18 Aralık 2020 Cuma 09:51
  • İnsanlar her 2 kilometrede bir dijital iz bırakıyor17 Aralık 2020 Perşembe 19:41
  • Google Fotoğraflar artık normal fotoğraflarınızı üç boyutlu gibi gösterebilecek17 Aralık 2020 Perşembe 16:00
  • Apple'dan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geliyor: AirPods Pro Lite17 Aralık 2020 Perşembe 15:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti