2020’ye Sanatla Veda

Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyen ve sanatçıları, açılışını yaptıkları 31 parçadan oluşan sergi ile 2020’ye veda ederken 2021’de de aynı üretkenlik ve aşkla üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Dr. Suat Günsel’in ev sahipliğinde Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlük Sergi Salonunda bir araya gelen Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyen ve sanatçıları, açılışını yaptıkları 31 parçadan oluşan sergi ile 2020’ye veda ederken 2021’de de aynı üretkenlik ve aşkla üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 31 eserin yer aldığı sergi açılış töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in ev sahipliğinde gerçekleşti. 26 sanatçının eserlerinin sergilendiği serginin açılışında, pandemi koşullarında sanatın güçlü ve birleştirici yönü vurgulandı.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “İnsanlık var oldukça, sanat üretimi de kesintiye uğramadan, kendi yolunu açarak insanlığa değer katmaya devam edecek.”

Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, yılın son gününde açılan serginin, sanatçıların tüm zorluklara rağmen üretmeye ve mücadeleye devam ettiklerini simgelediğini söyledi. Prof. Dr. Özkul, “Dr. Suat Günsel’in ifade ettiği ‘Sanattır İnsanlığın Tanımı’ sözü çalışmalarımızda bizlere yol gösteriyor. İnsanlık var oldukça, sanat üretimi de kesintiye uğramadan, kendi yolunu açarak insanlığa değer katmaya devam edecek” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlük Sergi Salonunda açılışı yapılan ve 15 Ocak’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak sergide, plastik sanatların birçok alanında çeşitli konularda ve tekniklerde birbirinden değerli eserler sergileniyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 367’ıncı sergi olma özelliğini taşıyan sergi ile sanatseverler, ödüllü akademisyen ve sanatçıların eserlerini aynı mekânda bir arada görme fırsatı yakalayacak.