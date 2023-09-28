2023 Güven Sigorta Kulüpler Arası 12 Yaş Tenis Ligi sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2023 Güven Sigorta Kulüpler Arası 12 Yaş Tenis Ligi 25 – 28 Eylül 2023 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor.
KKTF 2023 Güven Sigorta Kulüpler Arası 12 Yaş Tenis Liginde A Gubu karşılaşmasında alınan sonuçlar şöyle;
Pakan Spor Kulübü 4 Özev Spor Kulübü 2
B Gubu karşılaşmalasında alınan sonuçlar:
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 5 Gönyeli Tenis Kulübü 0
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