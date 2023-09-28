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2023 Güven Sigorta Kulüpler Arası 12 Yaş Tenis Ligi sürüyor

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2023 Güven Sigorta Kulüpler Arası 12 Yaş Tenis Ligi sürüyor
2023 Güven Sigorta Kulüpler Arası 12 Yaş Tenis Ligi sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2023 Güven Sigorta Kulüpler Arası 12 Yaş Tenis Ligi 25 – 28 Eylül 2023 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor.

KKTF 2023 Güven Sigorta Kulüpler Arası 12 Yaş Tenis Liginde A Gubu karşılaşmasında alınan sonuçlar şöyle;

Pakan Spor Kulübü 4 Özev Spor Kulübü 2

B Gubu karşılaşmalasında alınan sonuçlar:

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü  5 Gönyeli Tenis Kulübü 0

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