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“2023 Uluslararası Barış Koşusu Günü” nedeniyle koşu düzenleniyor

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UNDP tarafından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Ofisi (OSASG) ile işbirliği içerisinde ve Kültür Teknik Komitesi ile “Reunite” himayelerinde Lefkoşa’da koşu etkinliği düzenlenecek.
“2023 Uluslararası Barış Koşusu Günü” nedeniyle koşu düzenleniyor

“2023 Uluslararası Barış Koşusu Günü” nedeniyle BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Ofisi (OSASG) ile işbirliği içerisinde ve Kültür Teknik Komitesi ile “Reunite” himayelerinde Lefkoşa’da koşu etkinliği düzenlenecek.

UNDP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre cumartesi günü yapılacak koşu sabah saat 9.00’da Ledra Palas’ta başlayacak.

Ara bölgede yer alan Ledra Palas Otel önünden başlayacak koşu boyunca katılımcılar Lefkoşa’nın merkezinde koşacak. Koşu boyunca Elefteria Meydanı, Ledra Caddesi, Büyük Han ve Ledra Palas’dan geçilecek.

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