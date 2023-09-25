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2023 YKS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine yerleşen öğrencilerin yüzde 30’unun tercihi Yakın Doğu Üniversitesi oldu!

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2023 YKS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine yerleşen öğrencilerin yüzde 30’unun tercihi Yakın Doğu Üniversitesi oldu!
2023 YKS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine yerleşen öğrencilerin yüzde 30’unun tercihi Yakın Doğu Üniversitesi oldu!

2023 YKS sonuçlarının ardından ek yerleştirme sonuçları da açıklandı. Ek yerleştirme sonuçları ile KKTC üniversitelerine 2,357 öğrenci daha yerleşirken, bu öğrencilerin yüzde 30’unun tercihi ise Yakın Doğu Üniversitesi oldu. Bu sonuçla, Yakın Doğu Üniversitesi’ne ikinci sıradaki üniversiteye göre iki kattan fazla öğrenci yerleşmiş oldu.

Son 8 yıldır kesintisiz olarak KKTC’nin en fazla tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşen öğrenci sayısı ek yerleştirmeler ile birlikte bu yıl 3,528’e ulaştı.

Kayıtlar, 27 Eylül - 3 Ekim 2023 tarihleri arasında!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) açıkladığı 2023 YKS ek yerleştirme sonuçları ile Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşen öğrencilerin, kayıt işlemlerini 27 Eylül - 3 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamlaması gerekiyor. Kayıtlar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Lefkoşa’daki kampüsünün yanı sıra; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Van temsilciliklerinde de yapılabilecek. 

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Öğrencilerimizin gösterdiği bu ilgi, onlara karşı hissettiğimiz sorumluluğu da katlayarak artırıyor.”

2023 YKS ek yerleştirme sonuçları ile 16 KKTC üniversitesine 2,357 öğrencinin daha yerleştiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Ek yerleştirme sonucunda KKTC üniversitelerine yerleşen öğrencilerin yüzde 30’unun Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih etmesi, bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Öğrencilerimizin gösterdiği bu ilgi, diğer yandan onlara karşı hissettiğimiz sorumluluğu da katlayarak artırıyor” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu ilgi; öğrencilerimize sağladığımız akademik ve sosyal olanaklar ile yetkin akademik kadrolarımızın oluşturduğu bilimsel üretkenliğin, nitelikli bir üniversite hayatı geçirmek isteyen gençler tarafından da benimsendiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

 

Yakın Doğu Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin; kayıtlarını 27 Eylül – 3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğulu olma ayrıcalığını yaşayacak bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum” dedi. 

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