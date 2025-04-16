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2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Resmi Gazete’de

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Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan “2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” Resmi Gazete’de yayımlandı.
2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Resmi Gazete’de

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan “2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 21 Mart 2025 tarihinde Ankara’da imzalanan “2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”nı ve eklerini onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine sunulmasına karar verdi.

2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın detaylarına ulaşmak için TIKLAYINIZ…

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