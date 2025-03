2025 Oscar ödülleri sahiplerini buldu: 'Anora' en iyi film dahil 5 dalda ödülü kucakladı

97. Akademi Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Kaotik ve öngörülemez bir ödül sezonu yarışının ardından geçen yılın Altın Palmiye ödülünün de sahibi olan Anora altı adaylıktan beşini kazanarak geceye damgasını vurdu.

'The Brutalist,' 'Wicked' ve 'Emilia Perez' gibi diğer favori adayları geride bırakan Anora'nın kazandığı ödüller arasında En İyi Film de yer alıyor. Conclave ise En İyi Uyarlama Senaryo dalında tek Oscar kazandı.

Cesur ve bağımsız film yapımcılığıyla tanınan yönetmen Sean Baker, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Kurgu olmak üzere dört Oscar'ı birden alarak tarihe geçti. Baker ayrıca, aynı filmle bir gecede dört Oscar alan ilk kişi oldu.

Bir gecede dört Oscar kazanan diğer tek kişi 1952'de Walt Disney'di ancak onun ödülleri ayrı projeler içindi.

Baker, En İyi Yönetmen ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, insanları tehlike altındaki bağımsız sinemaları desteklemeye çağırdı ve "evde elde edemeyeceğiniz ortak deneyime" olan sevgisini tutkuyla dile getirdi.

Baker, "Lütfen filmleri sinemada izlemeye çalışın," dedi.

Anora, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü de Demi Moore'u (The Substance) geride bırakan Mikey Madison'a kazandırdı. Bu Madison'ın ilk adaylığıydı ve 25 yaşındaki oyuncu ödülü alan en genç dokuzuncu kadın oldu.

Madison filmde, bir Rus milyarderin "korkak" olduğu ortaya çıkan oğluna aşık olan isimsiz seks işçisini canlandırıyor. Konuşmasında seks işçilerine övgüler yağdıran genç oyuncu, Baker'ın Cannes'da Altın Palmiye'yi kazandığında yaptığına benzer değerlendirmelerde bulundu.

Sunucu Conan O'Brien gece boyunca filmin başarısı hakkında şaka yaptı: "Sanırım Amerikalılar sonunda birinin güçlü bir Rus'a karşı durduğunu görmekten heyecan duyuyorlar."

En İyi Erkek Oyuncu ödülü, Brady Corbet'in Holokost'tan kurtulan mimar Laszlo Toth'u canlandırdığı Amerikan epiği 'The Brutalist'teki performansıyla Adrien Brody'nin oldu. Bu Brody'nin 2002 yapımı 'The Pianist' filmindeki performansının ardından kazandığı ikinci Oscar'ı oldu. O dönem 29 yaşında olan Brdoy, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan en genç oyuncu olmuştu.

Bu galibiyetle Timothee Chalamet'yi ('A Complete Unknown' - eve eli boş döndü) geride bırakarak, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan en genç oyuncu olmaya devam ediyor. Brody ayrıca, iki adaylığıyla başrol oyuncusu kategorisini kazanan ilk kişi oldu.

İşte kazananların tam listesi:

İşin daha öngörülebilir tarafında ise Kieran Culkin 'Gerçek Bir Acı' filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Aktörün kaygısız ama hasarlı Benji rolüyle tüm ödül sezonu boyunca öncü kategorilerde ödülü kucakladığı düşünüldüğünde çok da sürpriz bir sonuç olmadı. Oscar kazandığı takdirde eşinin kendisine dördüncü bir çocuk yapma sözü verdiğini belirten Culkin, sahneden inerken törene katılan eşine "Hadi başlayalım," diye takıldı.

Zoe Saldana, 'Emilia Perez'deki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Saldana da filmde canlandırdığı, Meksikalı bir kartel patronunun (Karla Sofia Gascon) kadınlığa geçişine ve ortadan kaybolmasına yardımcı olan, şarkı söyleyen, dans eden avukat rolüyle öncüleri silip süpürmüştü. Hiçbir haklı/haksız tartışma, kendisini ayakta alkışlatacak kadar güçlü bir konuşma yapan Saldana'yı aşağı çekemedi.

"Ben göçmen bir anne babanın gururlu çocuğuyum," diyen Saldana, Akademi Ödülü kazanan Dominik kökenli "son Amerikalı olmayacağını bildiğini" de sözlerine ekledi.

Gecenin sonucu, 'Emilia Perez' ve Netflix'in ödül kampanyasına ne yazık ki hakim olan artık meşhur olan tweet skandalıyla başarılı bir şekilde kendi ayaklarına sıktıklarını ortaya koyuyor. Bu yıl 13 dalda aday gösterilerek birinciliğe yükselen narko-trans-müzikal, Los Angeles'tan sadece iki Oscar'la ayrıldı.

Saldana, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanırken, Clement Ducol ve Camille'in 'El Mal' şarkısı da En İyi Özgün Şarkı ödülünü kazandı.

En İyi Uluslararası Film ödülünü ise Walter Salles'in 70'ler Brezilya'sındaki baskıya dair gerçek hikayesi ve dokunaklı cri du coeur olan 'I'm Still Here' filmi kazandı. Emilia Perez için bu kayıp, Jacques Audiard'ın filminin gözden düşüşünün tamamlandığını gösterdi - özellikle de Emilia Perez iki gün önce yedi Cesar (Fransa'nın Oscar'ı) kazandıktan sonra.

Bu, Netflix filmlerinin Oscar'daki ilginç bir modelini takip ediyor. Yakın geçmişte yayıncı kuruluşun yoğun adaylık alan diğer filmleri de pek çok ödül kazanmayı başaramadı: The Irishman (10 adaylığa karşılık sıfır Oscar), Mank (10 üzerinden iki) ve The Power of the Dog (12 üzerinden bir). Emilia Perez de onlara katılıyor.

Letonya filmi Flow, favori The Wild Robot ve ağır Pixar yapımı Inside Out 2'yi geride bırakarak, En İyi Animasyon Filmi ödülünü kazandı.

Flow'un bu başarası, Letonya'nın ilk Oscar'ı olduğu için tarihi bir galibiyet olarak değerlendirildi.

Conan, "Sıra sende Estonya," diye espri yaptı.

Geçen yılın en sevdiğimiz filmlerinden biri olan 'The Substance' sadece bir ödül kazandı: En İyi Makyaj ve Saç Şekillendirme. Coralie Fargeat'nın filminin, 'The Exorcist,' 'The Silence of the Lambs,' 'Jaws,' 'The Sixth Sense,' 'Black Swan' ve 'Get Out'un ardından En İyi Film dalında aday gösterilen ilk vücut korkusu türünde (body horror) film, toplamda ise yedinci korku filmi olduğunu belirtmek gerekiyor.

Conan'ın töreni

Tören, Akademi'nin oylama süresini iki kez uzatmasına ve adaylıkların açıklanmasını ertelemesine neden olan Los Angeles orman yangınlarının yol açtığı geniş çaplı yıkıma işaret eden ve 'We (Heart) LA' l-yazısıyla sonuçlanan bir film montajıyla açıldı.

Bunu Ariana Grande'nin söylediği 'Somewhere Over The Rainbow' şarkısı izledi ve Cynthia Erivo, 'Defying Gravity' düetinde ona eşlik etti.

Gecenin sunuculuğunu üstlenen komedyen Conan O'Brien ilk kez Oscar ödüllerini sunmuş oldu. The Substance'ın bir parodisi olarak Demi Moore'un sırtından yumurtadan çıktıktan sonra sahneye davet edildi. Usta komedyen, Karla Sofia Gascon skandalını ("Karla, törenle ilgili tweet atıyorsan, benim adım Jimmy Kimmel") ve The Brutalist'in başına bela olmaya çalışan yapay zeka skandalını ("Yapay zeka kullanmadık, sadece küçük çocukları çalıştırıyoruz") eleştirmekte hiç vakit kaybetmedi. Ayrıca Amazon'un James Bond serisini devralmasıyla ilgili bir şaka yaparak, yeni 007'nin Amazon üst düzey yöneticisi Steven Belsky olduğunu duyurdu.

Conan, özellikle de sinemadaki bilinmeyen seslere, "birleştirme gücüne sahip bir zanaata (...) adanmış" olanlara adanmış ciddi bir an söz konusu olduğunda harika bir iş çıkardı.

Tören oldukça uzun sürerken, sadece ilk dört ödülün dağıtılması yaklaşık bir saat sürdü. Toplamda 23 ödül dağıtılırken, tören yaklaşık dört saatte tamamlandı.

Unutulmaz anlar

Gecenin en politik ve güçlü anlarından biri, No Other Land'ın En İyi Belgesel ödülünü kazanmasıyla yaşandı. Bu son derece şefkatli ve güçlü belgesel, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlilerin evlerini sistematik olarak yıkmasını belgelemek için Filistinli ve İsrailli film yapımcıları arasındaki işbirliğini gösteriyor.

Filmin yapımcıları Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal ve Yuval Abraham ödülü kabul ederken, İsrail'in Gazze'yi yok etmesine atıfta bulunarak, "Filistin halkına yönelik etnik temizliğe" son verilmesi ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulundular.

"Neden? İç içe olduğumuzu görmüyor musunuz?" diye soran ikili, filmi İsrailliler ve Filistinlilerin birlikte yaptığını belirtti. Ayrıca ABD'yi barışa giden yolu tıkadığı için eleştirdiler.

Batı Şeria'da geçen belgeselin ABD'de dağıtımının yapılmadığını ve Amerikalıların büyük çoğunluğunun filmi izleyemediğini belirtmek gerekiyor. No Other Land, Oscar adaylığı elde ettikten sonra bile hiçbir büyük ABD dağıtımcısı projeyi satın almadı.

Daryl Hannah, En İyi Kurgu ödülünü almak üzere sahneye çıktı ve konuşmasına "Salva Ukraini!" diye başladı. The Brutalist 'in yıldızı Guy Pearce'ın yakasındaki güvercin şeklindeki Özgür Filistin rozeti de hoş bir dokunuştu.

The Rolling Stones'tan Mick Jagger En İyi Özgün Şarkı ödülünü sunmak üzere sahneye çıktı.

25 filmden kliplerin gösterildiği gecede, Margaret Qualley'nin de yer aldığı bir dans gösterisi sunuldu. Blackpink'ten Lisa 'Live And Let Die' şarkısını yorumladı, ardından Doja Cat 'Diamonds Are Forever' ve RAYE 'Skyfall' şarkılarını seslendirdi.

Ne yazık ki, bu müzikal parçaların hiçbiri geçen yıl Ryan Gosling tarafından seslendirilen Ken enerjisi dolu 'I'm Just Ken' performansının yanına bile yaklaşamadı.

Ayrıca Morgan Freeman tarafından efsanevi aktör Gene Hackman'a dokunaklı bir saygı duruşunda bulunuldu.

Freeman, "Bu hafta bir devi kaybettik," dedi. "Ben de sevgili bir dostumu kaybettim - Gene Hackman. Gene ile iki filmde birlikte çalışma şerefine nail oldum: Unforgiven ve Under Suspicion. (...) Gene bana 'Miras hakkında düşünmüyorum, sadece insanların beni iyi işler yapan biri olarak hatırlamasını umuyorum,' demişti. Gene, sen bununla ve çok daha fazlasıyla hatırlanacaksın. Huzur içinde yat dostum."

Bu saygı duruşu, çok özlenen Maggie Smith, görüntü yönetmeni Dick Pope, Roger Corman, Teri Garr, Bill Cobbs, Anouk Aimee, James Earl Jones, Donald Sutherland, Shelley Duvall ve elbette David Lynch'in yer aldığı Anısına bölümünden önce geldi.

Wicked'in Cynthia Erivo'sunun tırnakları ise törenin en dikkat çeken detaylarından biri oldu. Orta parmağına gerçek bir saat yerleştirilmişti.

İşte bu yılın Oscar kazananlarının tam listesi:

Oscar çetelesi

Anora - 5 Oscar

The Brutalist - 3 Oscar

Emilia Perez, Dune: İkinci Bölüm, Wicked - 2 Oscar

Conclave, The Substance, A Real Pain, I'm Still Here - 1 Oscar

En İyi Film

Anora (KAZANAN)

Brütalist

Tam Bir Bilinmeyen

Conclave

Dune: İkinci Bölüm

Emilia Pérez

Ben Hala Buradayım

Nikel Çocuklar

Madde

Wicked

En İyi Yönetmen

Sean Baker - Anora (KAZANAN)

Brady Corbet - Brütalist

James Mangold - Tam Bir Bilinmeyen

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Coralie Fargeat - The Substance

En İyi Erkek Oyuncu

Adrien Brody - The Brutalist (KAZANAN)

Timothée Chalamet - Tam Bir Bilinmeyen

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Conclave

Sebastian Stan - The Apprentice

En İyi Kadın Oyuncu

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora (KAZANAN)

Demi Moore - The Substance

Fernanda Torres - Ben Hala Buradayım

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - Gerçek Bir Acı (KAZANAN)

Edward Norton - Tam Bir Bilinmeyen

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Monica Barbaro - Tam Bir Bilinmeyen

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - The Brutalist

Isabella Rossellini - Conclave

Zoe Saldaña - Emilia Pérez (KAZANAN)

En İyi Özgün Senaryo

Anora (Sean Baker) (KAZANAN)

Brutalist (Brady Corbet, Mona Fastvold)

Gerçek Bir Acı (Jesse Eisenberg)

5 Eylül (Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David)

The Substance (Coralie Fargeat)

En İyi Uyarlama Senaryo

Tam Bir Bilinmeyen (James Mangold ve Jay Cocks)

Conclave (Peter Straughan) (KAZANAN)

Emilia Pérez (Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Léa Mysius ve Nicolas Livecchi)

Nickel Boys (RaMell Ross ve Joslyn Barnes)

Sing Sing (Clint Bentley, Greg Kwedar, Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence Maclin, John "Divine G" Whitfield)

En İyi Uluslararası Film

I'm Still Here (Brezilya) (KAZANAN)

İğneli Kız (Danimarka)

Emilia Pérez (Fransa)

Kutsal İncir Tohumu (Almanya)

Flow (Letonya)

En İyi Belgesel

Kara Kutu Günlükleri

Başka Ülke Yok (KAZANAN)

Porselen Savaşı

Bir Darbenin Soundtrack'i

Şeker Kamışı

En İyi Uzun Metraj Animasyon Filmi

Flow (KAZANAN)

Ters Yüz 2

Bir Salyangozun Anıları

Wallace ve Gromit İntikam En Korkunç

Vahşi Robot

En İyi Sinematografi

The Brutalist (KAZANAN)

Dune: İkinci Bölüm

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

En İyi Film Kurgusu

Anora (KAZANAN)

Brütalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

Brütalist

Conclave

Dune: İkinci Bölüm

Nosferatu

Wicked (KAZANAN)

En İyi Görsel Efekt

Uzaylı: Romulus

Daha İyi Bir Adam

Dune: İkinci Bölüm (KAZANAN)

Maymunlar Cehenneminin Krallığı

Wicked

En İyi Ses

Tam Bir Bilinmeyen

Dune: İkinci Bölüm (KAZANAN)

Emilia Pérez

Wicked

Vahşi Robot

En İyi Özgün Müzik

The Brutalist (KAZANAN)

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Vahşi Robot

En İyi Özgün Şarkı

'El Mal', Emilia Pérez (KAZANAN)

'Yolculuk', Altı Üç Sekiz

'Like A Bird', Sing Sing

'Mi Camino', Emilia Pérez

'Never Too Late', Elton John: Asla Çok Geç Değil

En İyi Kostüm Tasarımı

Tam Bir Bilinmeyen

Conclave

Gladyatör II

Nosferatu

Wicked (KAZANAN)

En İyi Makyaj ve Saç Şekillendirme

Farklı Bir Adam

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance (KAZANAN)

Wicked

En İyi Kısa Animasyon

Güzel Adamlar

Selvinin Gölgesinde (KAZANAN)

Sihirli Şekerler

Merak Etmek İçin Dolaşın

İğrenç!

En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film

Bir Haciz

Anuja

Ben Robot Değilim (KAZANAN)

Son Korucu

Sessiz Kalamayan Adam

En İyi Kısa Belgesel